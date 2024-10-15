Фильм екатеринбургской кинокомпании получил гран-при Фестиваля уличного кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Фильмы кинокомпании «Red Pepper Film» — будто-то короткометражки, документалки или немногочисленные пока полнометражные работы — похоже, ни на одном фестивале не остаются без наград. К многочисленным призам прибавился ещё один.На Фестивале уличного кино, который регулярно с 2014 года проводится в России, короткометражный фильм «30 секунд» получил гран-при. Проголосовали за него и зрители, и члены профессионального жюри. Всех тронула 19-минутная история двух больничных клоунов (вернее, клоуна и клоунессы), которые пытаются помочь очень больной девочке воссоединиться с родительницей.Режиссёр фильма — директор компании «Red Pepper Film» Иван Соснин. В позапрошлом и прошлом году он собрал большой урожай наград своей полнометражной трагикомедией «Далёкие близкие». Фильмы молодого постановщика отличает тёплый, добродушный, человечный взгляд на героев, зачастую неустроенных и невезучих.К слову, в конце этого месяца состоится премьера нового фильма студии «Red Pepper Film». Называется он «Пришелец» и относится к довольно редкому дня отечественного кинематографа жанру научной фантастики. Режиссёром его вновь выступил Иван Соснин.