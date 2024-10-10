В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о подделке подписей жильцов после общедомового собрания

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге желание решить за жильцов многоквартирного дома №16/3 по улице Спутников какую управляющую компанию выбрать обернулась возбуждением уголовного дела о подлоге документов (ч. 5 ст. 327 УК РФ).Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после обращения жильцов дома о возможной фальсификации протокола и листов голосования общедомового собрания выяснилось, что часть подписей о выборе управляющей организации, проставленных на листах с 17 мая по 17 июня 2024 года, оказались поддельными.«В связи с изложенным прокуратура в орган предварительного расследования ОП №6 направила материалы проверки в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам рассмотрения материалов прокуратуры возбужден уголовное по части 5 статьи 327 УК РФ», – сообщили в ведомстве.