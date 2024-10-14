Возрастное ограничение 18+
Книга об основателе Екатеринбурга вошла в лонг-лист престижной всероссийской премии
Обложка книги. Фото телеграм-канала «Екатеринбург. Главное»
Книга «Генерал Геннин. Приказы и письма. 1722-1723», изданная в 2023 году к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, вошла в лонг-лист всероссийской книжной премии «Лучшие издания, посвящённые истории России и её регионов».
Книга, выпущенная издательским домом «Баско» и представляющая собой сборник исторических документов вышла в финал в номинации «Историко-документальные и мемуарные издания».
До конца октября организатором премии нужно будет выбрать победителя в номинации. У книги екатеринбургского издательства 14 конкурентов, в том числе такие издания как «Тюмень – столица деревень» (выпущено тюменским областным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска»), «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроники эпохи» (издательство «Вече», город Москва) и «Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках» (издательство СПбГУ).
В августе на фестивале «Красная строка» книга завоевала гран-при конкурса «Книга года».
В книгу вошли архивные документы основателя Екатеринбурга Георга Вильгельма де Геннина, собранные и перевёденные на современный русский язык научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга Николаем Корепановым. Это документальные свидетельства первого года службы военного и инженера родом из Саксонии, который в 1697 году поступил на службу российскому императору, на Урале: от начала набора де Генниным команды до перевода региональной горнозаводской администрации с Уктусского завода в Екатеринбург. Большинство из этих документов были опубликованы впервые.
Вильгельм де Геннин считается одним из двух основателей Екатеринбурга, поскольку именно после его командировки на Урал в конце 1722 года было принято решение достроить крупнейший в России завод-крепость на реке Исеть — начавший стройку в 1721 году Василий Татищев не получил одобрения из Санкт-Петербурга, а получил доносы от фактически властвовавшей в то время на Среднем Урале династии заводчиков Демидовых, недовольных столь масштабной стройкой в их «вотчине». Де Геннин установил, что доносы о злоупотреблениях Татищева были ложными , после чего уже под его руководством весной 1723 года было возобновлено строительство плотины, и в ноябре того же года пущен новый завод.
Де Геннина также считают основателем ещё одного уральского города, Перми — поскольку под его руководством был построен Егошихинский завод, с даты закладки которого решили с 1995 года отсчитывать историю Перми.
Книга, выпущенная издательским домом «Баско» и представляющая собой сборник исторических документов вышла в финал в номинации «Историко-документальные и мемуарные издания».
До конца октября организатором премии нужно будет выбрать победителя в номинации. У книги екатеринбургского издательства 14 конкурентов, в том числе такие издания как «Тюмень – столица деревень» (выпущено тюменским областным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска»), «Путин в зеркале времени. Вехи биографии и хроники эпохи» (издательство «Вече», город Москва) и «Санкт-Петербургский университет в воспоминаниях и дневниках» (издательство СПбГУ).
В августе на фестивале «Красная строка» книга завоевала гран-при конкурса «Книга года».
В книгу вошли архивные документы основателя Екатеринбурга Георга Вильгельма де Геннина, собранные и перевёденные на современный русский язык научным сотрудником Музея истории Екатеринбурга Николаем Корепановым. Это документальные свидетельства первого года службы военного и инженера родом из Саксонии, который в 1697 году поступил на службу российскому императору, на Урале: от начала набора де Генниным команды до перевода региональной горнозаводской администрации с Уктусского завода в Екатеринбург. Большинство из этих документов были опубликованы впервые.
Вильгельм де Геннин считается одним из двух основателей Екатеринбурга, поскольку именно после его командировки на Урал в конце 1722 года было принято решение достроить крупнейший в России завод-крепость на реке Исеть — начавший стройку в 1721 году Василий Татищев не получил одобрения из Санкт-Петербурга, а получил доносы от фактически властвовавшей в то время на Среднем Урале династии заводчиков Демидовых, недовольных столь масштабной стройкой в их «вотчине». Де Геннин установил, что доносы о злоупотреблениях Татищева были ложными , после чего уже под его руководством весной 1723 года было возобновлено строительство плотины, и в ноябре того же года пущен новый завод.
Де Геннина также считают основателем ещё одного уральского города, Перми — поскольку под его руководством был построен Егошихинский завод, с даты закладки которого решили с 1995 года отсчитывать историю Перми.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбург вошёл в топ направлений для осенних каникул
14 октября 2024
14 октября 2024
Екатеринбургские рестораны вновь лидируют на ресторанной премии
13 октября 2024
13 октября 2024
Свердловская область вошла в число регионов с наибольшим количеством ликвидированных лесных пожаров за неделю
15 октября 2024
15 октября 2024