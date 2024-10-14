Возрастное ограничение 18+
Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге может проработать до середины февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге каток, который хотят сделать вместо ледового города на площади 1905 года, может проработать два месяца до середины февраля.
Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил директор парка Маяковского Павел Зубакин, команда которого вызвалась заливать каток на центральной площади. Однако стоит подчеркнуть, что два месяца – это лишь ориентировочный срок. Многое зависит от погоды.
«Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», – сказал Зубакин
Напомним, что без ледового города столица Урала не останется. Его перенесут в Исторический сквер.
Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил директор парка Маяковского Павел Зубакин, команда которого вызвалась заливать каток на центральной площади. Однако стоит подчеркнуть, что два месяца – это лишь ориентировочный срок. Многое зависит от погоды.
«Подготовка идет полным ходом, мы надеемся, что в середине декабря лед начнет замораживаться естественным способом. Ориентировочно до середины февраля каток будет функционировать», – сказал Зубакин
Напомним, что без ледового города столица Урала не останется. Его перенесут в Исторический сквер.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге все же планируют ввести туристический налог
15 октября 2024
15 октября 2024