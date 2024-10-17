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Приговор екатеринбургскому пиарщику Ширшикову ужесточили

Срок наказания увеличили в 2,5 раза

15.01 Четверг, 17 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе сегодня, 17 октября рассмотрел представление прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрия Перевалова, который просил ужесточить приговор екатеринбургскому пиарщику и политтехнологу Ярославу Ширшикову. В феврале этого года Ширшикова приговорили к двум годам колонии общего режима, но гособвинение требовало шесть лет колонии. Защита Ширшикова апелляционную жалобу подавать не стала.



В заседании содержание представления екатеринбургского гособвинителя поддержал прокурор Главой военной прокуратуры Андрей Овчаренко. По итогам заседания суд решил увеличить срок наказания Ширшикову до пяти лет лишения свободы. Перед оглашением решения тройка судей совещалась почти полтора часа.



«Суд постановил приговор в отношении Ширшикова Ярослава Юрьевича изменить: признать отягчающим наказание Ширшикова обстоятельством в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК, мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Исключить из приговора применение части 1 статьи 62 УК РФ , усилить назначенной Ширшикову наказание до пяти лет лишения свободы»,

— сказала в ходе оглашения резолютивной части решения судья


В части 1 статьи 62 УК РФ, ссылку на которую исключил апелляционный суд, перечисляются возможности назначения более мягкого наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Таким образом, окончательное наказание для Ярослава Ширшикова — пять лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрирования сайтов и каналов в Интернете сроком на два года.



Защита Ширшикова, однако с таким приговором не согласна и намерена подать кассационную жалобу. «Через семь дней будет готово решение в окончательном виде. Проанализирую, согласую и подам», — сказал Вечерним ведомостям адвокат Ширшикова Фёдор Акчермышев.

Напомним, уголовное дело против Ширшикова по статье об оправдании терроризма возбудили в апреле 2023 года за пост в телеграм-канале «Гусарская бравада», в котором он комментировал новость об убийстве военного блогера Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский).

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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