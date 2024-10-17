Приговор екатеринбургскому пиарщику Ширшикову ужесточили

— сказала в ходе оглашения резолютивной части решения судья

«Суд постановил приговор в отношении Ширшикова Ярослава Юрьевича изменить: признать отягчающим наказание Ширшикова обстоятельством в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК, мотив политической и идеологической ненависти и вражды. Исключить из приговора применение части 1 статьи 62 УК РФ , усилить назначенной Ширшикову наказание до пяти лет лишения свободы»,