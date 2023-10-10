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Минздрав пообещал разобраться в вопросе предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
Фото предоставила Юлия Липинская
Минздрав РФ после пикета екатеринбуржца Дмитрия Бахтина пообещал разобраться в вопросе предоставления спасительного лекарства трехлетнему Мише.
Напомним, что сегодня отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию Минздрава РФ, пытаясь добиться предоставления необходимого лекарства своему сыну. По решению суда, ребенку должны бесплатно предоставлять «Спинразу». Но это решение суда не исполняется уже более года. Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», который приходится покупать на личные деньги.
Когда Дмитрий Бахтин сегодня вышел на очередной пикет, его позвали на встречу с директором департамента медицинской помощи детям Еленой Шешко. Она пообещала ему начать разбираться в вопросе и «не затягивать» решение проблемы.
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила «Вечерним ведомостям», что Дмитрий пишет официальное обращение в Минздрав РФ.
Напомним, что сегодня отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел на пикет к зданию Минздрава РФ, пытаясь добиться предоставления необходимого лекарства своему сыну. По решению суда, ребенку должны бесплатно предоставлять «Спинразу». Но это решение суда не исполняется уже более года. Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», который приходится покупать на личные деньги.
Когда Дмитрий Бахтин сегодня вышел на очередной пикет, его позвали на встречу с директором департамента медицинской помощи детям Еленой Шешко. Она пообещала ему начать разбираться в вопросе и «не затягивать» решение проблемы.
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила «Вечерним ведомостям», что Дмитрий пишет официальное обращение в Минздрав РФ.
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