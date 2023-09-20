Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге прокуратура запросила семь лет колонии 85-летнему тренеру, обвиняемому в педофилии
Фото: предоставлено адвокатом Еленой Афанасьевой
В Екатеринбурге начались прения сторон по делу заслуженного 85-летнего тренера Николая Ражева, которого необоснованно, по мнению множества людей, в том числе родителей его воспитанников, обвиняют в педофилии. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в адвокатской группе «Логард».
Мама якобы пострадавшей девочки настаивает на обвинительном приговоре. Прокуратура запросила семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение аргументировало доверие словам ребенка «А зачем ребенку врать?».
После выступления прокурора Николая Ражева увезли из зала суда на машине скорой помощи. Ему стало плохо. Он не ожидал этого.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды. Ражев рассказывал о том, что не допустил ребенка до занятий без медицинской справки. В поддержку Ражева возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге два года назад проходил пикет.
В мае 2022 года Свердловский областной суд отказался рассматривать уголовное дело Николая Ражева. Материалы дела тогда вернули в прокуратуру.
Мама якобы пострадавшей девочки настаивает на обвинительном приговоре. Прокуратура запросила семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение аргументировало доверие словам ребенка «А зачем ребенку врать?».
«Прокурор полностью проигнорировал все доказательства невиновности тренера. Проигнорировал тот факт, что экспертиза установила, что никаких следов Ражева не обнаружено на девочке. Проигнорировал показания всех свидетелей. Все свидетели дали показания в пользу Ражева, в том числе очевидцы, которые сказали, что были на этой тренировке, видели все, что происходило, и ничего подобного, о чем говорит девочка, не было. Все доказательства полностью проигнорированы. Проигнорировал, что ребенок одноклассникам рассказывала, что на этом деле можно заработать. Про то, что ребенку нравится внимание, которое привлекается за счет этого дела. На основании только показаний ребенка прокуратура запросила семь лет реального лишения свободы»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Елена Афанасьева.
После выступления прокурора Николая Ражева увезли из зала суда на машине скорой помощи. Ему стало плохо. Он не ожидал этого.
Напомним, что 10-летняя ученица школы, в которой Николай Ражев преподавал настольный теннис, обвинила тренера в педофилии. По мнению защиты мужчины, его оговорили из-за обиды. Ражев рассказывал о том, что не допустил ребенка до занятий без медицинской справки. В поддержку Ражева возле КРК «Уралец» в Екатеринбурге два года назад проходил пикет.
В мае 2022 года Свердловский областной суд отказался рассматривать уголовное дело Николая Ражева. Материалы дела тогда вернули в прокуратуру.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Отца пятилетней девочки обвинили в особо тяжком преступлении на основании видео, снятого её подругой
20 сентября 2023
20 сентября 2023
В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
17 сентября 2023
17 сентября 2023
В Качканаре девятиклассник умер, отравившись газом
14 сентября 2023
14 сентября 2023