В Екатеринбурге прокуратура запросила семь лет колонии 85-летнему тренеру, обвиняемому в педофилии

– рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Елена Афанасьева.

«Прокурор полностью проигнорировал все доказательства невиновности тренера. Проигнорировал тот факт, что экспертиза установила, что никаких следов Ражева не обнаружено на девочке. Проигнорировал показания всех свидетелей. Все свидетели дали показания в пользу Ражева, в том числе очевидцы, которые сказали, что были на этой тренировке, видели все, что происходило, и ничего подобного, о чем говорит девочка, не было. Все доказательства полностью проигнорированы. Проигнорировал, что ребенок одноклассникам рассказывала, что на этом деле можно заработать. Про то, что ребенку нравится внимание, которое привлекается за счет этого дела. На основании только показаний ребенка прокуратура запросила семь лет реального лишения свободы»,