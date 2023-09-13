В Сысерти общественность взволновали планы по строительству мусорного полигона

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Сысерти в эти минуты проходит презентация проекта мусоросортировочного комплекса и полигона «Екатеринбург-Юг», который областные власти хотят разместить в Сысертском районе.На презентации присутствуют мэр города Дмитрий Нисковских, министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, депутат ЗакСО от Сысертского округа Сергей Карякин, а также представители ООО «Экологические системы» — компании, победившей в конкурсе на заключение концессионного соглашения о строительстве мусорного полигона (её конечными бенефициарами называют австрийско-российских бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва).На презентации руководство города отстаивает необходимость строительства полигона, объясняя это инвестициями в Сысертский район в размере более 13 миллиардов рублей. Но многие жители не согласны с появлением мусорного комплекса в одном из наиболее экологически чистых районов Свердловской области, некоторые из них пришли к памятнику Бажову с могильными крестами, на которые нанесены названия населённых пунктов поблизости от планируемого полигона вместе с их «датами жизни». Конечной датой у всех деревень и сёл указан 2023 год.К собравшимся сысертцам тут же подошли полицейские, заявившие, что жители проводят несанкционированный митинг, и пригрозившие административной ответственностью, если они не разойдутся. О задержаниях пока не сообщалось.