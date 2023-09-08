Возрастное ограничение 18+

Семья Бахтиных обратилась к главе СКР с просьбой спасти сына со СМА

13.30 Пятница, 15 сентября 2023
Скриншот видеообращения
Семья Бахтиных из Екатеринбурга записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой спасти их сына – трехлетнего Мишу, который болеет спинально-мышечной атрофией первого типа.

«Уважаемый Александр Иванович, обращается к вам семья Бахтиных из Екатеринбурга. Наш сын страдает спинально-мышечной атрофией первого типа. Длительное время ребенка не обеспечивают жизненно-необходимым лекарственным препаратом. Наш папа не раз выходил в одиночные пикеты с призывом о помощи. Но чиновники только тратят время ребенка и делают вид, что помогают. Прокуратура бездействует. Следственный комитет региона разводит руками. 16 августа прошел консилиум с нарушением прав ребенка-инвалида, в котором ссылаются на документы, которые не вступили в законную силу. Консилиум проходил без участия законных представителей. Необходимо в кратчайшие сроки провести повторный консилиум, так как у нашей семьи больше нет возможности покупать препарат. Ребенок может остаться без лечения в любой момент. Необеспечение препаратом приведет к трагическим последствиям. Александр Иванович, обращаемся к вам организовать личный прием для нашей семьи. Я как мама прошу спасти сына»,

– говорит мама Миши Яна.




Напомним, что более года родители Миши добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав заявляли, что такое лечение может быть опасно, потому что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма». Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.

В начале июля на совещании по определению тактики лечения Миши в свердловском Минздраве было решено обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Но мальчик так и не получил лекарство, так как 16 августа был проведен консилиум трех федеральных центров с участием НИКИ педиатрии имени Вельтищева, Национального медицинского центра здоровья детей и Российской детской клинической больницей.

Отец Миши Дмитрий Бахтин рассказал «Вечерним ведомостям», что консилиум проходил без участия родителей и их представителей. Консилиум врачей посчитал нецелесообразным лечение Миши Бахтина препаратом, который ему закупили по решению суда. Решение мотивировано тем, что врачи не имеют положительных результатов применения «Спинразы» или «Рисдиплама» после укола «Золгенсма».

Родители не согласны с данным решением. Они отмечают, что не были учтены важные аспекты. По словам родителей, ребенок уже получает коммерческим доступом препарат «Рисдиплам», который рекомендует лечащий врач Миши, и после получения лекарства отмечается положительная динамика состояния ребенка.


Фото предоставлено Дмитрием Бахтиным


Ранее Фонд Ройзмана сделал полную хронологию конфликта и ответил на самые частые вопросы людей.

Дмитрий Бахтин также написал обращение следователю по особо важным делам пятого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, полковнику юстиции Дмитрию Лисовскому. Он просит повторно провести федеральный консилиум с участием родителей, их представителей, а также представителей свердловского следственного управления СК, чтобы «определить правомерность действий врачей в отношении несовершеннолетнего ребенка-инвалида».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Появилась полная хронология непредоставления лекарства Мише Бахтину со СМА
08 сентября 2023
Свердловский ЦОН намерен обратиться в СК после сообщений о подкупе избирателей
09 сентября 2023
Погорельцам из Ревды собирают помощь
07 сентября 2023
В Екатеринбурге нашли школьника, сбежавшего из дома в Каменске-Уральском
12 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Ряд кандидатов «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму набрали меньше голосов, чем на праймериз

Пытаемся разобраться в причинах странной статистики
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:21 В торговых центрах Екатеринбурга снова откроются мобильные пункты вакцинации
14:48 Еще у одного екатеринбуржца конфисковали машину за пьяное вождение
14:22 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга заявил о желании построить две станции метро
13:53 Студенты УрФУ жалуются на грядущие массовые отчисления должников
13:30 Семья Бахтиных обратилась к главе СКР с просьбой спасти сына со СМА
12:51 В Верхней Пышме стартовали детские международные состязания по настольному теннису
12:20 Велосипедист, обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском, останется в СИЗО
12:03 Родители учеников екатеринбургской школы, из которой уволились 20 учителей, потребовали встречи с директором
11:24 Прокуратура объявила предостережения екатеринбургским компаниям за долги
10:56 В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с 17-летним мотоциклистом
10:22 Бюджетникам Екатеринбурга поднимут зарплаты на 10,9%
09:57 Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
09:20 На ж/д переезде в Свердловской области тепловоз снес грузовик
21:03 Раскрыто убийство сотрудницы полиции из посёлка Первомайский
19:40 Миллион рублей заплатят за смертельное ДТП на территории Талицы водители грузовиков
18:56 Деревья Екатеринбурга хотят защитить специальными решётками
18:24 В екатеринбургском киноклубе посмотрят и обсудят один из лучших фильмов Тима Бёртона
17:53 Академический внезапно остался без света
17:24 Всероссийский марафон донорства костного мозга стартовал на Урале
16:59 В пострадавшей от пожара Сосьве завершилось строительство домов
16:23 Маршруты трех автобусов в Екатеринбурге продлили до Новокольцовского
15:59 В Алапаевске осудили рецидивиста, который похитил и избил бывшую сожительницу
15:24 В Екатеринбурге временно изменят схемы движения трех трамваев
14:52 Тепло во все дома Свердловской области должны подать до 2 октября
14:23 В школе на Вторчермете в Екатеринбурге произошел пожар
13:51 Администрация Екатеринбурга подала иск в суд на Wildberries
Все новости Свердловской области
13:39 Мишустин уволил главу Росавиации Нерадько
12:35 Разведка США: министр обороны Китая находится под следствием и отстранён
12:22 Более 11 тысяч человек погибли в Ливии из-за наводнения
12:07 «Известия»: у Росавиации будет новый глава
18:09 1xPet: у кошки аллергия на корм, что делать?
17:46 Женщине, которая швыряла ботинком в мэра Углегорска из-за плохих условий жилья, дали квартиру в еще более аварийном доме
17:12 Второклассник выстрелил в одноклассника из сигнальной ракетницы в Татарстане
17:06 В Ярославле начали штрафовать за плевки
16:55 Кандидатам в депутаты могут разрешить иметь иностранные активы и счета в банках за рубежом
16:41 Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
13:38 В Госдуме заявили, что могут пересмотреть разрешение на работу мессенджера WhatsApp в России
11:37 Курорт «Шермонт» в Шерегеше стал победителем премии WOW Award
19:23 «Семьи должны создаваться, чтобы воспроизводить убыль населения в первую очередь»: мнение на дебатах
17:01 Дизтопливо рекордно растет в цене девятый день подряд
12:06 Жильцам аварийных домов могут прекратить выделять собственное жилье, их начнут переселять в съёмное
11:11 Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку
17:35 В России готовят поправки к закону о выборах президента страны
17:28 В МИД Финляндии рассказали о пропуске автомобилей из России через границу
14:07 Мазутные ямы горят в Салавате на площади 300 квадратов
18:07 Власти Башкирии после протестов жителей решили не разрабатывать хребет Ирандык
16:11 Кремль: Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию
15:46 В Марокко жертвами разрушительного землетрясения стали более 2400 человек
14:41 Жители Уфы протестуют против застройки археологического памятника и требуют открыть музей
13:18 Глава СКР Бастрыкин просит возбудить уголовные дела на двух российских судей
12:14 Около 40% россиянок отказываются рожать из-за плохого материального положения
11:28 Роспотребнадзор: в Петербурге более 170 человек отравились едой, заказанной через «Самокат»
Все новости России и мира
15:21 В торговых центрах Екатеринбурга снова откроются мобильные пункты вакцинации
14:48 Еще у одного екатеринбуржца конфисковали машину за пьяное вождение
14:28 Разработка ученых Пермского политеха сократит количество ДТП на платных дорогах
14:25 Что нового в «гаражной амнистии», рассказал Росреестр Прикамья
14:22 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга заявил о желании построить две станции метро
13:53 Студенты УрФУ жалуются на грядущие массовые отчисления должников
13:30 Семья Бахтиных обратилась к главе СКР с просьбой спасти сына со СМА
12:51 В Верхней Пышме стартовали детские международные состязания по настольному теннису
12:20 Велосипедист, обвиняемый в убийстве школьницы в Каменске-Уральском, останется в СИЗО
12:03 Родители учеников екатеринбургской школы, из которой уволились 20 учителей, потребовали встречи с директором
11:24 Прокуратура объявила предостережения екатеринбургским компаниям за долги
11:07 Судебные приставы Пермского края приняли участие во Всероссийском марафоне #ДавайВступай!
10:56 В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с 17-летним мотоциклистом
10:22 Бюджетникам Екатеринбурга поднимут зарплаты на 10,9%
09:57 Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
09:20 На ж/д переезде в Свердловской области тепловоз снес грузовик
21:03 Раскрыто убийство сотрудницы полиции из посёлка Первомайский
19:40 Миллион рублей заплатят за смертельное ДТП на территории Талицы водители грузовиков
18:56 Деревья Екатеринбурга хотят защитить специальными решётками
18:33 Валерий Сухих: «Объединение финансовых усилий преображает территории края»
18:24 В екатеринбургском киноклубе посмотрят и обсудят один из лучших фильмов Тима Бёртона
17:53 Академический внезапно остался без света
17:24 Всероссийский марафон донорства костного мозга стартовал на Урале
16:59 В пострадавшей от пожара Сосьве завершилось строительство домов
16:23 Маршруты трех автобусов в Екатеринбурге продлили до Новокольцовского
15:59 В Алапаевске осудили рецидивиста, который похитил и избил бывшую сожительницу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK