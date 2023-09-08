Семья Бахтиных обратилась к главе СКР с просьбой спасти сына со СМА

– говорит мама Миши Яна.

«Уважаемый Александр Иванович, обращается к вам семья Бахтиных из Екатеринбурга. Наш сын страдает спинально-мышечной атрофией первого типа. Длительное время ребенка не обеспечивают жизненно-необходимым лекарственным препаратом. Наш папа не раз выходил в одиночные пикеты с призывом о помощи. Но чиновники только тратят время ребенка и делают вид, что помогают. Прокуратура бездействует. Следственный комитет региона разводит руками. 16 августа прошел консилиум с нарушением прав ребенка-инвалида, в котором ссылаются на документы, которые не вступили в законную силу. Консилиум проходил без участия законных представителей. Необходимо в кратчайшие сроки провести повторный консилиум, так как у нашей семьи больше нет возможности покупать препарат. Ребенок может остаться без лечения в любой момент. Необеспечение препаратом приведет к трагическим последствиям. Александр Иванович, обращаемся к вам организовать личный прием для нашей семьи. Я как мама прошу спасти сына»,