Федеральный консилиум врачей отказался предоставлять Мише Бахтину со СМА «Рисдиплам»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Федеральный консилиум врачей посчитал нецелесообразным лечение Миши Бахтина препаратом, который ему закупили по решению суда. Об этом сообщил отец ребенка со СМА Дмитрий Бахтин.Решение мотивировано тем, что врачи не имеют положительных результатов применения «Спинразы» или «Рисдиплама» после укола «Золгенсма», который был сделан Мише Бахтину в 2021 году.Родители Миши Бахтина не намерены останавливаться и собираются дальше добиваться назначения их сыну терапии препаратом.