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Появилась полная хронология непредоставления лекарства Мише Бахтину со СМА

14.50 Пятница, 8 сентября 2023
Фото: Юлия Липинская
Фонд Ройзмана рассказал всю хронологию событий, связанных с непредоставлением лекарства трехлетнему екатеринбуржцу Мише Бахтину, болеющему СМА.

Напомним, что более года родители Миши Бахтина добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав заявляли, что такое лечение может быть опасно, потому что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма». Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.

В начале июля на совещании по определению тактики лечения Миши в свердловском Минздраве было решено обеспечить ребенка препаратом «Рисдиплам». Но спустя два месяца мальчик так и не получил лекарство. Родители Миши считают, что свердловские чиновники намерено ставят новые условия для получения дорогостоящего препарата «Рисдиплам», чтобы не покупать его.

Отец Миши Дмитрий Бахтин уже выходил на пикеты на Красную площадь и к зданию прокуратуры Свердловской области с просьбой спасти сына.

Фонд Ройзмана сделал полную хронологию конфликта и ответил на самые частые вопросы людей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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