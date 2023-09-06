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Судья в Екатеринбурге запретил вести съемку заседания над «Вечерними ведомостями»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня Кировский районный суд рассматривает дело в отношении издания «Вечерние ведомости» по статье о дискредитации использования российской армии. Судья Александр Никифоров запретил вести съемку заседания.
Напомним, издание судят за новости о протестных акциях, которые были опубликованы до вступления в силу законов о дискредитации. За эти публикации издание уже штрафовали. При этом публикации сделаны в телеграм-канале «Вечерние ведомости», а не на сайте издания. А сам прокол появился после публикаций о возможной коррупции в МВД.
Издание представляет адвокат группы «Логард» Георгий Краснов. В суд пришел майор Отар Амоев, оформивший протокол. Полиция заявляет, что издание в телеграм-канале «допустило публичную демонстрацию» новостей о мирных шествиях, пикетах с пацифистскими плакатами и акциях протеста в Екатеринбурге в феврале 2022 года. В деле более 90 листов. Зафиксировано, сколько просмотров имеют публикации.
В суд пришли поддержать издание коллеги-журналисты. Между тем, судья Никифоров видео и фото съёмку по какой-то причине запретил.
Отметим, что вчера на сайте Кировского районного суда появилось объявление о технической неисправности базы данных. Из-за этого на сайте суда временно приостанавливают обновление сведений по гражданским и административным делам и материалам. По телефону узнать информацию тоже не получится.
Напомним, издание судят за новости о протестных акциях, которые были опубликованы до вступления в силу законов о дискредитации. За эти публикации издание уже штрафовали. При этом публикации сделаны в телеграм-канале «Вечерние ведомости», а не на сайте издания. А сам прокол появился после публикаций о возможной коррупции в МВД.
Издание представляет адвокат группы «Логард» Георгий Краснов. В суд пришел майор Отар Амоев, оформивший протокол. Полиция заявляет, что издание в телеграм-канале «допустило публичную демонстрацию» новостей о мирных шествиях, пикетах с пацифистскими плакатами и акциях протеста в Екатеринбурге в феврале 2022 года. В деле более 90 листов. Зафиксировано, сколько просмотров имеют публикации.
В суд пришли поддержать издание коллеги-журналисты. Между тем, судья Никифоров видео и фото съёмку по какой-то причине запретил.
Отметим, что вчера на сайте Кировского районного суда появилось объявление о технической неисправности базы данных. Из-за этого на сайте суда временно приостанавливают обновление сведений по гражданским и административным делам и материалам. По телефону узнать информацию тоже не получится.
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