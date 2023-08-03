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«Вечерние ведомости» хотят оштрафовать за публикации, за которые издание уже штрафовали

15.32 Среда, 9 августа 2023
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На издание «Вечерние ведомости» сегодня составили протокол по статье о дискредитации из-за освещения акций февраля 2022 года. За эти публикации издание уже штрафовали.

Как выяснилось, поводом для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) на издание послужили новостные публикации в телеграм-канале «Вечерние ведомости» с протестных акций, проходивших в Екатеринбурге 24-26 февраля 2022 года.

Сотрудники областного «Центра Э» усмотрели 15 публикаций, нарушающий, по их мнению, закон. Четыре из них – репосты публикаций других изданий и телеграм-каналов: «Е1», «СВЕТ-Екатеринбург», «Коалиция Новосибирск 2020» и других. Причем за эти же публикации «Вечерние ведомости» уже штрафовали в прошлом году. Тогда протокол составили на следующий день после публикации резонансного видео о жестких действиях полицейских против мирно шедших по тротуару граждан. На этот раз протокол составили после выхода материала о коррупции в отношении высокопоставленных силовиков и судьи Кировского районного суда, всплывших в материалах дела об убийстве 22-летней давности.

Отметим, что «Вечерние ведомости» с 4 марта 2022 года, после принятия пакета ограничительных законов о распространении информации, отказались от освещения темы боевых действий в Украине. Однако это не мешает екатеринбургским полицейским находить нарушения в публикациях, размещенных до принятия данных законов. Причем публикации касаются событий, происходящих в России, а не в Украине.

«Организации-учредителю СМИ "Вечерние ведомости" вменяют 15 публикаций в период с 24.02.2022 по 26.02.2022, содержащие текстовое описание или фотоиллюстрацию происходивших в тот момент в нашей стране событий. Публикации содержат лишь отражение происходящего, информирование, в них нет никаких призывов либо оценочных суждений. Напомню, что ответственность за "дискредитацию армии" введена с 04.03.2022. Таким образом, СМИ вновь привлекают к ответственности, невзирая на прописную истину, что закон обратной силы не имеет. Посмотрим, какое решение примет суд»,

– прокомментировал представляющий интересы издания адвокат Георгий Краснов.


Директор издания Гузель Аиткулова отметила, что своими действиями сотрудники полиции могут подтверждать предположения о коррупции в МВД Свердловской области.

«Своими действиями – преследованием издания за публикации, за которые нас и так уже штрафовали, сотрудники екатеринбургской полиции могут только подтверждать предположения о вопиющей коррупции в органах МВД Свердловской области. Не удивлюсь, если потом выяснится, что протокол составить попросил действующий начальник уголовного розыска области, о котором мы писали»,

– сказала Гузель Аиткулова.


Напомним, что в прошлом году учредителя издания и главного редактора Владислава Постникова оштрафовали по трем административным делам о «дискредитации» в общей сложности на 450 тысяч рублей. Средства на оплату штрафов помогли собрать читатели «Вечерних ведомостей».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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18:18 На 5 процентов выросло количество гражданских дел в свердловских судах
18:04 В Свердловской области 12-летних девочек бесплатно привьют от ВПЧ
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15:32 «Вечерние ведомости» хотят оштрафовать за публикации, за которые издание уже штрафовали
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13:22 Кассационный суд отменил приговор Васильеву, погубившему в ДТП в Екатеринбурге двух человек
12:50 На Химмаше в Екатеринбурге идет «тропический ливень» из магистральной трубы
12:22 В Екатеринбурге нашли родителей девочки, потерявшейся в Академическом
11:55 Незаконные рубки леса выявили в Свердловской области с помощью дистанционного мониторинга
11:27 В Нижних Сергах 14-летний водитель питбайка оказался в реанимации после ДТП
10:54 Все лесные пожары потушили в Свердловской области
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09:52 Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за мягкого приговора бутлегерам из Екатеринбурга
09:19 В Екатеринбурге столкнулись «скорая», автобус и каршеринговый автомобиль
21:00 Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
20:28 Пожилая женщина «припарковала» авто под крыльцом магазина в Каменске-Уральском
19:55 Екатеринбургский «ЗооДоктор» ищет дом для хвостатого Емели
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