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«Вечерние ведомости» хотят оштрафовать за публикации, за которые издание уже штрафовали
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На издание «Вечерние ведомости» сегодня составили протокол по статье о дискредитации из-за освещения акций февраля 2022 года. За эти публикации издание уже штрафовали.
Как выяснилось, поводом для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) на издание послужили новостные публикации в телеграм-канале «Вечерние ведомости» с протестных акций, проходивших в Екатеринбурге 24-26 февраля 2022 года.
Сотрудники областного «Центра Э» усмотрели 15 публикаций, нарушающий, по их мнению, закон. Четыре из них – репосты публикаций других изданий и телеграм-каналов: «Е1», «СВЕТ-Екатеринбург», «Коалиция Новосибирск 2020» и других. Причем за эти же публикации «Вечерние ведомости» уже штрафовали в прошлом году. Тогда протокол составили на следующий день после публикации резонансного видео о жестких действиях полицейских против мирно шедших по тротуару граждан. На этот раз протокол составили после выхода материала о коррупции в отношении высокопоставленных силовиков и судьи Кировского районного суда, всплывших в материалах дела об убийстве 22-летней давности.
Отметим, что «Вечерние ведомости» с 4 марта 2022 года, после принятия пакета ограничительных законов о распространении информации, отказались от освещения темы боевых действий в Украине. Однако это не мешает екатеринбургским полицейским находить нарушения в публикациях, размещенных до принятия данных законов. Причем публикации касаются событий, происходящих в России, а не в Украине.
Директор издания Гузель Аиткулова отметила, что своими действиями сотрудники полиции могут подтверждать предположения о коррупции в МВД Свердловской области.
Напомним, что в прошлом году учредителя издания и главного редактора Владислава Постникова оштрафовали по трем административным делам о «дискредитации» в общей сложности на 450 тысяч рублей. Средства на оплату штрафов помогли собрать читатели «Вечерних ведомостей».
Как выяснилось, поводом для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация использования российской армии) на издание послужили новостные публикации в телеграм-канале «Вечерние ведомости» с протестных акций, проходивших в Екатеринбурге 24-26 февраля 2022 года.
Сотрудники областного «Центра Э» усмотрели 15 публикаций, нарушающий, по их мнению, закон. Четыре из них – репосты публикаций других изданий и телеграм-каналов: «Е1», «СВЕТ-Екатеринбург», «Коалиция Новосибирск 2020» и других. Причем за эти же публикации «Вечерние ведомости» уже штрафовали в прошлом году. Тогда протокол составили на следующий день после публикации резонансного видео о жестких действиях полицейских против мирно шедших по тротуару граждан. На этот раз протокол составили после выхода материала о коррупции в отношении высокопоставленных силовиков и судьи Кировского районного суда, всплывших в материалах дела об убийстве 22-летней давности.
Отметим, что «Вечерние ведомости» с 4 марта 2022 года, после принятия пакета ограничительных законов о распространении информации, отказались от освещения темы боевых действий в Украине. Однако это не мешает екатеринбургским полицейским находить нарушения в публикациях, размещенных до принятия данных законов. Причем публикации касаются событий, происходящих в России, а не в Украине.
«Организации-учредителю СМИ "Вечерние ведомости" вменяют 15 публикаций в период с 24.02.2022 по 26.02.2022, содержащие текстовое описание или фотоиллюстрацию происходивших в тот момент в нашей стране событий. Публикации содержат лишь отражение происходящего, информирование, в них нет никаких призывов либо оценочных суждений. Напомню, что ответственность за "дискредитацию армии" введена с 04.03.2022. Таким образом, СМИ вновь привлекают к ответственности, невзирая на прописную истину, что закон обратной силы не имеет. Посмотрим, какое решение примет суд»,
– прокомментировал представляющий интересы издания адвокат Георгий Краснов.
Директор издания Гузель Аиткулова отметила, что своими действиями сотрудники полиции могут подтверждать предположения о коррупции в МВД Свердловской области.
«Своими действиями – преследованием издания за публикации, за которые нас и так уже штрафовали, сотрудники екатеринбургской полиции могут только подтверждать предположения о вопиющей коррупции в органах МВД Свердловской области. Не удивлюсь, если потом выяснится, что протокол составить попросил действующий начальник уголовного розыска области, о котором мы писали»,
– сказала Гузель Аиткулова.
Напомним, что в прошлом году учредителя издания и главного редактора Владислава Постникова оштрафовали по трем административным делам о «дискредитации» в общей сложности на 450 тысяч рублей. Средства на оплату штрафов помогли собрать читатели «Вечерних ведомостей».
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