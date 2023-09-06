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Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировской районный суд Екатеринбурга сообщил о технической неисправности базы данных. Соответствующее объявление опубликовано на сайте суда.
Сообщается, что в связи с неисправностью базы данных на сайте суда временно приостанавливают обновление сведений по гражданским и административным делам и материалам.
Кроме того, информацию не будут предоставлять даже по телефонам.
Скрин сайта
Напомним, что завтра в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по рассмотрению первого в этом году административного протокола на «Вечерние ведомости» по статье о «дискредитации ВС РФ» за посты в этом телеграм-канале, за которые издание уже штрафовали.
Сообщается, что в связи с неисправностью базы данных на сайте суда временно приостанавливают обновление сведений по гражданским и административным делам и материалам.
Кроме того, информацию не будут предоставлять даже по телефонам.
Скрин сайта
Напомним, что завтра в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по рассмотрению первого в этом году административного протокола на «Вечерние ведомости» по статье о «дискредитации ВС РФ» за посты в этом телеграм-канале, за которые издание уже штрафовали.
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