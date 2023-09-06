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Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных

13.57 Среда, 6 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировской районный суд Екатеринбурга сообщил о технической неисправности базы данных. Соответствующее объявление опубликовано на сайте суда.

Сообщается, что в связи с неисправностью базы данных на сайте суда временно приостанавливают обновление сведений по гражданским и административным делам и материалам.

Кроме того, информацию не будут предоставлять даже по телефонам.

Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
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Напомним, что завтра в Кировском районном суде Екатеринбурга состоится заседание по рассмотрению первого в этом году административного протокола на «Вечерние ведомости» по статье о «дискредитации ВС РФ» за посты в этом телеграм-канале, за которые издание уже штрафовали.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:21 Синоптики предупредили свердловчан о дождях
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