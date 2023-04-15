Возрастное ограничение 18+

Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить

12.58 Воскресенье, 16 апреля 2023
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В этом году жители Екатеринбурга могут остаться без первомайской демонстрации. По некоторым данным, шествие было решено отменить.

Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник. По данным издания, первомайское шествие в уральской столице заменит митинг на стадионе «Екатеринбург Арена».

Утверждается, что отменить шествие решили в профсоюзах, которые традиционно выступают официальными организаторами первомайских акций. Они же несут ответственность за безопасность участников мероприятия. По их мнению, безопасность может обеспечить строгий пропускной режим, которым обладает екатеринбургский стадион.

Ранее стало известно, что организатор первомайского шествия в Краснотурьинске Николай Прокофьев отменил местную демонстрацию.

По данным местного новостного портала «Вечерний Краснотурьинск», Прокофьев посчитал проведение акции «в непростое время» кощунством. При этом отмечается, что в прошлом году мероприятие состоялось.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15 апреля 2023
Жителям Нижнего Тагила запретили митинговать против карьера в пригороде
09 апреля 2023
Urent не будет сдавать в прокат свои самокаты в Екатеринбурге
07 апреля 2023
В столице Урала приостановлени движение поездов в метро
10 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
10:16 Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
09:36 Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
20:45 ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
17:00 Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
16:41 Пожар в Каменске-Уральском на Алюминиевой мог произойти из-за сварочных работ
16:11 В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15:17 В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
14:31 В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше
13:39 В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
12:30 Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
12:02 В Свердловской области начал действовать противопожарный режим
11:05 На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело
10:06 В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства
22:38 Второй подозреваемый в изнасилованиях воспитанников екатеринбургской спецшколы подросток задержан
21:07 Парень из Белоярского района похитил у возлюбленной пермячки ноутбуки в Красноуфимске
20:35 Подозреваемого в поджоге сухой травы задержали в Екатеринбурге
20:06 На Уралмаше ищут наглого воришку
19:23 В Екатеринбург из Питера привезут спектакль в поэтике Балабанова
18:51 Снегопады привели к росту ДТП на дорогах Свердловской области
18:31 Эксперт объяснила, почему уральцы предпочитают темные цвета в одежде
18:16 Наиболее щедро снег осыпал Верхотурье
17:29 Синоптики пообещали небольшое потепление в выходные в Свердловской области
Все новости Свердловской области
15:25 По громкому делу ростовских полицейских арестованы 24 фигуранта
13:44 В Москве рабочие срубили березу, которую посадил советский маршал Василий Чуйков
12:48 Цены на бытовую технику в России растут на 8–10% на фоне ослабления рубля
12:38 Министр обороны Китая посетит РФ на следующей неделе
11:29 Рослесхоз заявил, что крупный пожар «пришел» в Алтайский край из Казахстана
11:10 КНДР объявила о запуске новой межконтинентальной ракеты «Хвасон-18»
19:26 В ГД предложили помещать сбежавших из дома детей в центры содержания при ОВД
15:45 Белгородские власти выясняют причины появления «кровавых водоемов»
15:27 СМИ: в Петербурге подросток открыл стрельбу в школе
13:58 Калужский губернатор Шапша объяснил громкие «хлопки» в регионе
13:54 В Париже протестующие возвели баррикады у здания Конституционного совета
13:21 ГД вернула авторам законопроект о смертной казни, внесенный 22 года назад
12:14 Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии
11:40 В Россию прекратят поставки препаратов для диабетиков «Ребелсас» и «Оземпик»
11:03 Во Владивостоке экс-глава департамента образования осужден на 9,5 года за убийство
10:29 На Алтае более 30 школьников обратились к врачам после распыления перцового баллончика
18:30 Депутат ГД Нилов предложил ввести военный налог
17:34 Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь
17:06 Пятизвездочный отель в Шерегеше построит «УГМК-Застройщик»
16:03 Совфед принял закон об электронных повестках, один сенатор проголосовал против
15:56 В Казахстане почти полсотни медиков отравились в ресторане
15:33 В Белгородской области при обстреле свинокомплекса погибли более 170 животных
15:15 СМИ: Саратовский военком арестован по делу о крупной взятке
14:42 В Красноярске полицейскому предъявили обвинение после смерти избитого задержанного
13:33 На Камчатке пепловый шлейф от вулкана протянулся на 350 км
12:52 Глава Минцифры: электронные повестки можно будет обжаловать в ускоренном порядке
Все новости России и мира
13:44 За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали один лесной пожар
12:58 Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
12:08 В Екатеринбурге водитель «Газели» из-за замечания напал на пешехода
11:00 В Краснотурьинске спасали провалившегося под лед 12-летнего мальчика
10:16 Ночью в столицу Урала из Иерусалима доставили Благодатный огонь
09:36 Один человек погиб в ДТП на Лучистой в Екатеринбурге
20:45 ФК «Урал» потерпел четвёртое подряд поражение в чемпионате России по футболу
17:00 Из Екатеринбурга в Коломбо хотят запустить прямые рейсы
16:41 Пожар в Каменске-Уральском на Алюминиевой мог произойти из-за сварочных работ
16:11 В столице Урала скончался экс-депутат из команды Росселя Сергей Лазарев
15:17 В многоквартирном доме на улице Свердлова в Екатеринбурге обрушился потолок
14:31 В следующем году противопожарный режим в Свердловской области может начаться раньше
13:39 В «Росгосцирке» не нашли нарушений правил безопасности при тренировке получившего травмы свердловского гимнаста
12:30 Под Волчанском с железнодорожных путей сошел тепловоз
12:02 В Свердловской области начал действовать противопожарный режим
11:05 На скончавшегося в патрульной машине жителя Нижнего Тагила хотели завести уголовное дело
10:06 В Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства
22:38 Второй подозреваемый в изнасилованиях воспитанников екатеринбургской спецшколы подросток задержан
21:07 Парень из Белоярского района похитил у возлюбленной пермячки ноутбуки в Красноуфимске
20:35 Подозреваемого в поджоге сухой травы задержали в Екатеринбурге
20:06 На Уралмаше ищут наглого воришку
19:23 В Екатеринбург из Питера привезут спектакль в поэтике Балабанова
18:51 Снегопады привели к росту ДТП на дорогах Свердловской области
18:31 Эксперт объяснила, почему уральцы предпочитают темные цвета в одежде
18:16 Наиболее щедро снег осыпал Верхотурье
17:29 Синоптики пообещали небольшое потепление в выходные в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK