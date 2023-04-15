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Первомайскую демонстрацию в уральской столице могут отменить
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В этом году жители Екатеринбурга могут остаться без первомайской демонстрации. По некоторым данным, шествие было решено отменить.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник. По данным издания, первомайское шествие в уральской столице заменит митинг на стадионе «Екатеринбург Арена».
Утверждается, что отменить шествие решили в профсоюзах, которые традиционно выступают официальными организаторами первомайских акций. Они же несут ответственность за безопасность участников мероприятия. По их мнению, безопасность может обеспечить строгий пропускной режим, которым обладает екатеринбургский стадион.
Ранее стало известно, что организатор первомайского шествия в Краснотурьинске Николай Прокофьев отменил местную демонстрацию.
По данным местного новостного портала «Вечерний Краснотурьинск», Прокофьев посчитал проведение акции «в непростое время» кощунством. При этом отмечается, что в прошлом году мероприятие состоялось.
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник. По данным издания, первомайское шествие в уральской столице заменит митинг на стадионе «Екатеринбург Арена».
Утверждается, что отменить шествие решили в профсоюзах, которые традиционно выступают официальными организаторами первомайских акций. Они же несут ответственность за безопасность участников мероприятия. По их мнению, безопасность может обеспечить строгий пропускной режим, которым обладает екатеринбургский стадион.
Ранее стало известно, что организатор первомайского шествия в Краснотурьинске Николай Прокофьев отменил местную демонстрацию.
По данным местного новостного портала «Вечерний Краснотурьинск», Прокофьев посчитал проведение акции «в непростое время» кощунством. При этом отмечается, что в прошлом году мероприятие состоялось.
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