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Коммунисты проведут пикет против роста тарифов ЖКХ в гайд-парке в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский обком КПРФ заявил о проведении акции протеста против роста тарифов ЖКХ и капремонта. Правда, вместо митинга в центре Екатеринбурга, который запретили проводить областные власти, состоится пикет в гайд-парке, расположенном на территории Парка им. 50-летия ВЛКСМ.
Напомним, что региональное отделение КПРФ подавало заявку на проведение митинга против роста тарифов ЖКХ и капремонта на 11 февраля в центре Екатеринбурга. Однако министерство общественной безопасности области отклонило заявку коммунистов, сославшись на протокол оперативного штаба об ограничении на территории Свердловской области проведения публичных мероприятий.
Тогда обком КПРФ направил уведомление о проведении пикета в гайд-парке на пересечении улиц Ясная и Шаумяна. Акция состоится 18 февраля. Принять участие в акции смогут не более 100 человек.
Напомним, что региональное отделение КПРФ подавало заявку на проведение митинга против роста тарифов ЖКХ и капремонта на 11 февраля в центре Екатеринбурга. Однако министерство общественной безопасности области отклонило заявку коммунистов, сославшись на протокол оперативного штаба об ограничении на территории Свердловской области проведения публичных мероприятий.
Тогда обком КПРФ направил уведомление о проведении пикета в гайд-парке на пересечении улиц Ясная и Шаумяна. Акция состоится 18 февраля. Принять участие в акции смогут не более 100 человек.
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КПРФ подала заявку на проведение митинга в Екатеринбурге против роста тарифов ЖКХ и капремонта
31 января 2023
31 января 2023