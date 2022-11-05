Киоскёрам запретили проводить митинг в Екатеринбурге из-за «режима базовой готовности»
Вместо митинга киоскёры решили провести другую акцию
Общество
Фото предоставил Денис Рудаков
В Екатеринбурге сегодня должен был состояться митинг против нового положения об аренде земли под торговыми павильонами. Уведомление о проведении акции подавали представители ассоциации нестационарных торговых объектов. Однако митинг пришлось отменить.
Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило проводить митинг, сославшись на подписанный Владимиром Путиным указ о введении «режима базовой готовности» в регионе. На основании данного указа региональный оперштаб подписал протокол №1, которым ограничивается проведение публичных мероприятий.
Представитель ассоциации нестационарных торговых объектов Денис Рудаков рассказал «Вечерним ведомостям», что владельцы павильонов намерены отстаивать свои правами другими путями. Больше всего киоскёры возмущены тем, что в проекте нового положения об аренде земли в Екатеринбурге предусмотрено заключение договоров на один год, а дальше — только через аукционы. Как отмечает Рудаков, это дает возможности мэрии спустя год не продлить договор по любому поводу.
Денис Рудаков подчеркнул, что представители ассоциации нестационарных торговых объектов ведут свой бизнес законно, и не могут его нормально планировать при таких условиях. При этом, по мнению Рудакова, администрация города не предпринимает должных мер, чтобы бороться с нелегальными павильонами.
Вместо отмененного митинга киоскёры решили провести другую акцию. Они обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с фасадов своих павильонов – баннеры на них уже вывешены.
Денис Рудаков объяснил, что киоскёры обращаются именно к областным властям, так как положение об аренде разрабатывается свердловским министерством агропромышленного комплекса. Кроме того, с мэрией Екатеринбурга киоскёры из года в год не могут договориться.
По словам Рудакова, на прямой диалог с губернатором пока выйти тоже не получается, но акция с баннерами-обращениями нацелена на преодоление этого барьера. В выходные представители ассоциации планируют вывесить баннеры на нескольких десятках своих объектов.
Летом на «Вечерних ведомостях» выходил большой текст про нестационарную торговлю в Екатеринбурге. По наблюдению корреспондентов, в городе действительно есть серьезные проблемы с нелегальными павильонами.
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