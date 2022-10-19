Жители Верхней Салды выступили против строительства кремниевого завода
Общество
Фото: скриншот видео 66.RU
В Верхней Салде накануне прошел стихийный митинг против строительство кремниевого завода. Известно о четырех задержанных.
19 октября в здании администрации проходили слушанию по проекту кремниевого завода на территории ОСЗ «Титановая долина». Однако в зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть не все желающие.
Местные жители, которым не хватило места в зале, собрались на улице возле здания мэрии. Четырех человек задержали, известно минимум об одном составленном протоколе по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил участия в публичном мероприятии).
Кремниевый завод под Верхней Салдой планирует построить ООО «Силарус» – структура АО ГК «Титан», принадлежащего бывшему депутату Госдумы от «Единой России», омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому.
Ранее ГК «Титан» пытался построить данный завод в Омске, Новоуральске и Златоусте. Однако везде местные жители протестовали, опасаясь за экологические последствия кремниевого производства.
19 октября в здании администрации проходили слушанию по проекту кремниевого завода на территории ОСЗ «Титановая долина». Однако в зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть не все желающие.
Местные жители, которым не хватило места в зале, собрались на улице возле здания мэрии. Четырех человек задержали, известно минимум об одном составленном протоколе по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил участия в публичном мероприятии).
Кремниевый завод под Верхней Салдой планирует построить ООО «Силарус» – структура АО ГК «Титан», принадлежащего бывшему депутату Госдумы от «Единой России», омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому.
Ранее ГК «Титан» пытался построить данный завод в Омске, Новоуральске и Златоусте. Однако везде местные жители протестовали, опасаясь за экологические последствия кремниевого производства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первую очередь ТЛЦ «Уральский», против которого выступали екатеринбуржцы, запустят в ноябре
19 октября 2022
19 октября 2022
В Верхней Пышме завершилось строительство второго блока административного здания «Уралэлектромеди»
14 октября 2022
14 октября 2022
В Свердловской области нашли самое трезвое село
19 октября 2022
19 октября 2022
Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Верхней Пышме
11 октября 2022
11 октября 2022