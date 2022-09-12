Вадим Самойлов проиграл на выборах в гордуму Асбеста
Общество
Фото: Наталья Фёдорова
Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов проиграл на выборах в городскую думу Асбеста. В округе №15 он набрал наименьшее количество голосов. Там победил кандидат от партии «КПРФ» Евгений Шабанов.
Согласно данным, опубликованным на сайте регионального Избиркома, за Самойлова проголосовали только 208 человек. На втором месте оказалась самовыдвиженка Елена Мурина — у нее 230.
Наибольшее количество голосов оказалось у коммуниста Евгений Шабанова. Ему отдали 366 голосов.
Ранее мы писали, что Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». А еще раньше, на «Ночи музыки» в 2021 году Самойлов во время своего выступления стал оскорблять либералов, представителей ЛГБТ, а также «Ельцин Центр».
Согласно данным, опубликованным на сайте регионального Избиркома, за Самойлова проголосовали только 208 человек. На втором месте оказалась самовыдвиженка Елена Мурина — у нее 230.
Наибольшее количество голосов оказалось у коммуниста Евгений Шабанова. Ему отдали 366 голосов.
Ранее мы писали, что Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». А еще раньше, на «Ночи музыки» в 2021 году Самойлов во время своего выступления стал оскорблять либералов, представителей ЛГБТ, а также «Ельцин Центр».
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