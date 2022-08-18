Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ

09.26 Среда, 24 августа 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника издания, сегодня утром домой к Евгению Ройзману пришли силовики. Согласно предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Как пишет It's My City со ссылкой на помощницу Ройзмана Лейлу Гусейнову, в благотворительном Фонде Ройзмана собираются провести обыск. По данным RusNews, обыски также проводят в основанном им музее «Невьянская Икона».

«Зеркало News» также сообщает, что Евгений Ройзман на несколько секунд выглянул в окно своей квартиры и сказал: «280-я статья, часть третья. Дело в Москве».

Напомним, что в этом году суд три раза оштрафовал Евгения Ройзмана по статье о дискредитации российской армии на общую сумму 150 тысяч рублей. Также бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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