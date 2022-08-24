Евгения Ройзмана повезли на допрос в следственное управление свердловского полицейского главка
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, задержанного по уголовному делу о дискредитации ВС РФ, везут на допрос в Главное следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области
На данный момент обыски в квартире и фонде Евгения Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы и в гараже уже закончились. Силовики изъяли только телефон. Теперь Ройзмана повезут в СК на допрос.
Напомним, что сегодня утром Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии. По предварительным данным, само дело находится в Москве. В Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в поддержку Ройзмана.
На данный момент обыски в квартире и фонде Евгения Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы и в гараже уже закончились. Силовики изъяли только телефон. Теперь Ройзмана повезут в СК на допрос.
Напомним, что сегодня утром Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии. По предварительным данным, само дело находится в Москве. В Екатеринбурге проходят одиночные пикеты в поддержку Ройзмана.
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