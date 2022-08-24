Куйвашев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

– У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Ну и конечно же, я не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить, и он будет работать, – рассказал Евгений Куйвашев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости