Куйвашев прокомментировал задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Куйвашев указал на то, что с Ройзманым у них были непростые отношения. При этом он заявляет, что экс-глава уральской столицы достоин справедливости и уважения. Также губернатор обеспокоен судьбой основанным Ройзманом музея «Невьянская Икона», где проходят обыски.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. По словам Ройзмана, на него завели уголовное дело по 1 части статьи 280.3, по ней ему грозит до трёх лет лишения свободы. По предварительным данным, само дело находится в Москве. В Екатеринбурге проводятся одиночный пикеты в поддержку Ройзмана.
Куйвашев указал на то, что с Ройзманым у них были непростые отношения. При этом он заявляет, что экс-глава уральской столицы достоин справедливости и уважения. Также губернатор обеспокоен судьбой основанным Ройзманом музея «Невьянская Икона», где проходят обыски.
– У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек он заслуживает справедливости и уважения. Надеюсь, он их получит. Ну и конечно же, я не могу не сказать о музее Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю на то, что этот музей удастся сохранить, и он будет работать, – рассказал Евгений Куйвашев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, что Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. По словам Ройзмана, на него завели уголовное дело по 1 части статьи 280.3, по ней ему грозит до трёх лет лишения свободы. По предварительным данным, само дело находится в Москве. В Екатеринбурге проводятся одиночный пикеты в поддержку Ройзмана.
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