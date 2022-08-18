Адвокат Колосовский заявляет, что судьи «саботируют государственную политику», когда штрафуют СМИ по статье о «дискредитации ВС РФ»

«Если следовать букве этого решения суда, то сообщения журналистов должны были быть в таком ключе: "Кто-то где-то вышел с какими-то плакатами. Какими плакатами – мы вам не скажем, но их за это привлекли". Если у нас СМИ начнут такое писать, то можно смело сказать, что вернулись репрессии и 1937-й год. Логика суда выглядит антигосударственным поведением, саботажем государственной политики», – говорит 66.RU Колосовский.

«Нигде не сказано, что "Вечерние ведомости" поддерживают митингующих, и что "политика руководства вызывает неприятие". Это дело скорее не политическое, а дело, связанное с неправильным пониманием некоторыми судьями политической линии руководства страны. Я обозначил, что это решение направлено прямо против политики президента. Но к сожалению, суд это не понял», – заявил Сергей Колосовский.

«Мы объясняем судье, что статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание "за действие", а судья написал, что после 4 марта автор телеграм-канала "мог удалить посты, но не удалил". Но ведь неудаление — это "бездействие". Решение вынесено вопреки тексту закона, либо это указывает, что у нас закон в стране отменен и русский язык, либо судьи не разобрались», – отметил адвокат.

«Каким образом, не упоминая о характере выступления, можно проинформировать граждан о событии? Журналисты, даже участвуя в массовых незаконных шествиях, имеют право присутствовать при каких-либо незаконных акциях для фиксации и описывать работу правоохранительных органов», – подчеркнул Колосовский.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости