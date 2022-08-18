Адвокат Колосовский заявляет, что судьи «саботируют государственную политику», когда штрафуют СМИ по статье о «дискредитации ВС РФ»
Общество
Фото: Сергей Колосовский / соцсети
Сегодня Свердловский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга, который назначил «Вечерним ведомостям» штраф в размере 200 тысяч рублей по статье о «дискредитации ВС РФ». Глава адвокатской конторы «Логард» Сергей Колосовский, который вместе с адвокатом Георгием Красновым защищал издание, заявил порталу 66.RU, что судьи, когда штрафуют СМИ и журналистов по новомодной статье «саботируют государственную и президентскую политику» и прививают недоверие общества к органам власти и судебной системе.
Сергей Колосовский считает, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит 24 статье Конституции, так как издание привлекли к ответственности за «распространение информации» с мест событий без каких-либо собственных оценок.
Юрист отмечает, что на заседании адвокаты объясняли судье Свердловского облсуда Илье Григорьеву, что подобные решение «дискредитируют спецоперацию, государственную политику, судебную систему и создают у граждан ощущение правовой незащищенности и возвращение репрессий». По словам эксперта, это может побудить СМИ отказаться от информирования населения, а также создает недоверие к органам власти у общества.
Напомним, что все 54 факта, признанные судом дискредитацией российской армии, касаются публикаций в телеграм-канале «Вечерних ведомостей» об акциях протеста. Во всех случаях был опубликован сухой текст без выражения авторской позиции и оценки.
Помимо этого, суд посчитал, что это длящееся правонарушение, которое продолжается до обнаружения сотрудниками полиции – до 30 мая.
Сергей Колосовский также заявил о намерении обратиться в Кассационный суд и дойти до Конституционного суда РФ из-за нарушения судом 24 статьи Конституции.
Добавим, что сегодня Свердловский областной суд рассматривает еще одну апелляцию «Вечерних ведомостей» на решение Кировского районного суда Екатеринбурга о штрафе на 150 тысяч рублей также по статье о «дискредитации ВС РФ». Штраф был назначен за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного.
Сергей Колосовский считает, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит 24 статье Конституции, так как издание привлекли к ответственности за «распространение информации» с мест событий без каких-либо собственных оценок.
«Если следовать букве этого решения суда, то сообщения журналистов должны были быть в таком ключе: "Кто-то где-то вышел с какими-то плакатами. Какими плакатами – мы вам не скажем, но их за это привлекли". Если у нас СМИ начнут такое писать, то можно смело сказать, что вернулись репрессии и 1937-й год. Логика суда выглядит антигосударственным поведением, саботажем государственной политики», – говорит 66.RU Колосовский.
Юрист отмечает, что на заседании адвокаты объясняли судье Свердловского облсуда Илье Григорьеву, что подобные решение «дискредитируют спецоперацию, государственную политику, судебную систему и создают у граждан ощущение правовой незащищенности и возвращение репрессий». По словам эксперта, это может побудить СМИ отказаться от информирования населения, а также создает недоверие к органам власти у общества.
Напомним, что все 54 факта, признанные судом дискредитацией российской армии, касаются публикаций в телеграм-канале «Вечерних ведомостей» об акциях протеста. Во всех случаях был опубликован сухой текст без выражения авторской позиции и оценки.
«Нигде не сказано, что "Вечерние ведомости" поддерживают митингующих, и что "политика руководства вызывает неприятие". Это дело скорее не политическое, а дело, связанное с неправильным пониманием некоторыми судьями политической линии руководства страны. Я обозначил, что это решение направлено прямо против политики президента. Но к сожалению, суд это не понял», – заявил Сергей Колосовский.
Помимо этого, суд посчитал, что это длящееся правонарушение, которое продолжается до обнаружения сотрудниками полиции – до 30 мая.
«Мы объясняем судье, что статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает наказание "за действие", а судья написал, что после 4 марта автор телеграм-канала "мог удалить посты, но не удалил". Но ведь неудаление — это "бездействие". Решение вынесено вопреки тексту закона, либо это указывает, что у нас закон в стране отменен и русский язык, либо судьи не разобрались», – отметил адвокат.
Сергей Колосовский также заявил о намерении обратиться в Кассационный суд и дойти до Конституционного суда РФ из-за нарушения судом 24 статьи Конституции.
«Каким образом, не упоминая о характере выступления, можно проинформировать граждан о событии? Журналисты, даже участвуя в массовых незаконных шествиях, имеют право присутствовать при каких-либо незаконных акциях для фиксации и описывать работу правоохранительных органов», – подчеркнул Колосовский.
Добавим, что сегодня Свердловский областной суд рассматривает еще одну апелляцию «Вечерних ведомостей» на решение Кировского районного суда Екатеринбурга о штрафе на 150 тысяч рублей также по статье о «дискредитации ВС РФ». Штраф был назначен за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного.
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Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции
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