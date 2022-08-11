Свердловский облсуд оставил в силе решение о штрафе в 200 тысяч рублей по делу «Вечерних ведомостей»
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Судья Свердловского областного суда Илья Григорьев, рассмотрев материалы по делу «Вечерних ведомостей», оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга, назначившего изданию штраф в 200 тысяч рублей за 54 «дискредитирующих» публикации в телеграм-канале.
Напомним, что 29 июня Кировский районный суд оштрафовал «Вечерние ведомости» на 200 тысяч рублей, так как полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Причем речь шла о публикациях в телеграм-канале с 24 февраля по 8 марта.
Георгий Краснов добавил, что события, о которых писали «Вечерние ведомости», происходили еще до принятия закона, который запрещает «дискредитацию Вооруженных сил России». Люди выходили на улицы, когда этого закона еще даже не было. И публикации об этих событиях были, когда данного закона не было. Кроме того, истек срок трехмесячной давности с момента тех публикаций.
Напомним, что 29 июня Кировский районный суд оштрафовал «Вечерние ведомости» на 200 тысяч рублей, так как полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом». Причем речь шла о публикациях в телеграм-канале с 24 февраля по 8 марта.
– Вопрос сегодня лишь был о том, имеет ли СМИ право сообщать объективно о достоверных фактах, сухо, без лишних суждений, в том числе об общественно значимых фактах. Пока что получается, что ответ – нет. Любое СМИ, исходя из этого решения, публикуя любую новость, которая касается специальной военной операции и каких-то протестных по этому поводу выступлений граждан, рискует получить штраф в достаточно большом размере, – отметил адвокат Георгий Краснов.
Георгий Краснов добавил, что события, о которых писали «Вечерние ведомости», происходили еще до принятия закона, который запрещает «дискредитацию Вооруженных сил России». Люди выходили на улицы, когда этого закона еще даже не было. И публикации об этих событиях были, когда данного закона не было. Кроме того, истек срок трехмесячной давности с момента тех публикаций.
– После того как мы прочитаем решение суда, мы должным образом оценим доводы суда и обратимся в Седьмой кассационный суд в Челябинск, чтобы справедливость восторжествовала, – сообщил адвокат.
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