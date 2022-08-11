Свердловский облсуд оставил в силе решение о штрафе в 200 тысяч рублей по делу «Вечерних ведомостей»

– Вопрос сегодня лишь был о том, имеет ли СМИ право сообщать объективно о достоверных фактах, сухо, без лишних суждений, в том числе об общественно значимых фактах. Пока что получается, что ответ – нет. Любое СМИ, исходя из этого решения, публикуя любую новость, которая касается специальной военной операции и каких-то протестных по этому поводу выступлений граждан, рискует получить штраф в достаточно большом размере, – отметил адвокат Георгий Краснов.

– После того как мы прочитаем решение суда, мы должным образом оценим доводы суда и обратимся в Седьмой кассационный суд в Челябинск, чтобы справедливость восторжествовала, – сообщил адвокат.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости