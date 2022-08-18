Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции

«Исходя из логики суда, граждан нельзя информировать о том, к каким последствиям могут привести "акции протеста". То есть СМИ должны публиковать нечто такое: кое-кто кое-где вышел с какими-то плакатами и за это их задержали. Но при таких публикациях, в которых нет никакой конкретики, у граждан будет создаваться полное ощущение о массовых репрессиях в духе 37-го года. То есть логика суда, по сути, подталкивает к таким антигосударственным последствиям», – считает адвокат.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости