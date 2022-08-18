Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции
Общество
Фото: Сергей Колосовский / соцсети
На заседание по апелляции «Вечерних Ведомостей» сегодня в Свердловский областной суд поддержать издание пришел адвокат Сергей Колосовский. По его словам, решение суда противоречит 24 статье Конституции.
Напомним, что Свердловский облсуд, рассмотрев материалы по делу «Вечерних ведомостей», оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга, назначившего изданию штраф в 200 тысяч рублей за 54 «дискредитирующих» публикации в телеграм-канале.
Добавим, что Сергей Колосовский будет представлять интересы издания на заседании по второй апелляции, которое состоится сегодня днем. Ранее Кировский районный суд за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного назначил «Вечерним Ведомостям» штраф в 150 тысяч рублей.
«Исходя из логики суда, граждан нельзя информировать о том, к каким последствиям могут привести "акции протеста". То есть СМИ должны публиковать нечто такое: кое-кто кое-где вышел с какими-то плакатами и за это их задержали. Но при таких публикациях, в которых нет никакой конкретики, у граждан будет создаваться полное ощущение о массовых репрессиях в духе 37-го года. То есть логика суда, по сути, подталкивает к таким антигосударственным последствиям», – считает адвокат.
Напомним, что Свердловский облсуд, рассмотрев материалы по делу «Вечерних ведомостей», оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга, назначившего изданию штраф в 200 тысяч рублей за 54 «дискредитирующих» публикации в телеграм-канале.
Добавим, что Сергей Колосовский будет представлять интересы издания на заседании по второй апелляции, которое состоится сегодня днем. Ранее Кировский районный суд за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного назначил «Вечерним Ведомостям» штраф в 150 тысяч рублей.
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Свердловский облсуд оставил в силе решение о штрафе в 200 тысяч рублей по делу «Вечерних ведомостей»
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