В Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку независимых СМИ
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в гайд-парке прошёл пикет в поддержку свободы распространения информации и независимых СМИ. Его участники выступают за отмену статей КоАП и Уголовного кодекса, по которым активистов и медиа преследуют за «фейки» и «дискредитацию» армии.
По данным нашего корреспондента, в акции принял участие председатель Координационного совета левых организаций города, председатель местной ячейки Левого социалистического действия Игорь Филиппов. Он и другие участники пикета в том числе выразили поддержку «Вечерним ведомостям».
Напомним, что кировский районный суд Екатеринбурга дважды штрафовал наше издание на 150 и 200 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за посты в телеграм-канале, в которых ничего не было про российскую армию.
«Я на плакате перечислила несколько статей КоАПа и Уголовного кодекса, по которым преследуют активистов, иностранных агентов, людей, которые якобы распространяют фейки, дискредитируют армию, и в целом не дают людям свободно выражаться, поэтому хотя бы такой небольшой группой людей мы вышли сегодня отстоять наше право», – рассказала корреспонденту «It’s My City» одна из активисток.
Фото: Вечерние ведомости
По данным нашего корреспондента, в акции принял участие председатель Координационного совета левых организаций города, председатель местной ячейки Левого социалистического действия Игорь Филиппов. Он и другие участники пикета в том числе выразили поддержку «Вечерним ведомостям».
«Мы уже пытались подавать на митинг в июне. Нам запретили проводить его на площади Труда в связи с тем, что мы якобы будем пропагандировать противоправное поведение, с чем мы, конечно, не согласны. Потом мы попытались провести митинг в Москве, который на завтра был назначен. Оказалось, что до сих пор, ещё с 2020 года, действуют коронавирусные ограничения, и там митинг провести не удалось. Поэтому сейчас такой куцый вариант, и я лично участвую в этом пике, чтобы оказать поддержку "Вечерний ведомостям"», – сказал Филиппов.
Фото: Вечерние ведомости
Напомним, что кировский районный суд Екатеринбурга дважды штрафовал наше издание на 150 и 200 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за посты в телеграм-канале, в которых ничего не было про российскую армию.
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