В Екатеринбурге прошёл пикет в поддержку независимых СМИ

«Я на плакате перечислила несколько статей КоАПа и Уголовного кодекса, по которым преследуют активистов, иностранных агентов, людей, которые якобы распространяют фейки, дискредитируют армию, и в целом не дают людям свободно выражаться, поэтому хотя бы такой небольшой группой людей мы вышли сегодня отстоять наше право», – рассказала корреспонденту «It’s My City» одна из активисток.

Фото: Вечерние ведомости

«Мы уже пытались подавать на митинг в июне. Нам запретили проводить его на площади Труда в связи с тем, что мы якобы будем пропагандировать противоправное поведение, с чем мы, конечно, не согласны. Потом мы попытались провести митинг в Москве, который на завтра был назначен. Оказалось, что до сих пор, ещё с 2020 года, действуют коронавирусные ограничения, и там митинг провести не удалось. Поэтому сейчас такой куцый вариант, и я лично участвую в этом пике, чтобы оказать поддержку "Вечерний ведомостям"», – сказал Филиппов.

Фото: Вечерние ведомости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости