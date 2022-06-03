«Фактически мы говорим о планомерном уничтожении конкретного СМИ»

В Екатеринбурге издателю «Вечерних ведомостей» назначили штраф в 150 000 рублей по делу о «дискредитации армии»

15.48 Пятница, 3 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 3 июня, Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным издателя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» по статье о дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП). СМИ, как юридическому лицу, назначили штраф в 150 000 рублей.

Напомним, учредителя «Вечерних ведомостей» ООО «ТехноТорг» обвиняют в том, что 18 марта в одноименном телеграм-канале была опубликована новость о задержании уличного художника Леонида Черного. В ней было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с буквой Z. В публикации не было ни слова о Вооружённых Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего.

По словам адвоката Георгия Краснова, суд принял компромиссное решение (по этой статье предполагается наказание для юрлица от 300 до 500 тысяч рублей, штраф ниже низшего предела возможен в силу позиции Конституционного суда, пояснил адвокат).

Однако даже такое относительно «мягкое» решение, по его словам, может иметь опасный прецедент для всех российских медиа, ранее СМИ в России по таким фактам и на такие суммы еще не привлекались. «Мы рассматривали дело, по сути, о праве СМИ сообщать достоверную информацию. Я хочу подчеркнуть, что СМИ сообщило лишь о сухом факте. О задержании художника. Об этом было сообщено без оценки. Объективно. И за этот объективный факт, без каких-либо суждений, мы привлечены к штрафу в 150 000 рублей. По сути, это ящик Пандоры. Если это постановление вступит в силу, получается, что любой журналист, любое СМИ в Российской Федерации будет понимать, что когда они подают сухой достоверный факт, без оценок, они рискуют получить крупный штраф», — сказал адвокат. Он добавил, что речь идет даже не о свободе слова, а об элементарном базовом праве СМИ информировать граждан.

Решение вызвало бурную реакцию среди коллег, пришедших поддержать директора издания Гузель Аиткулову. Журналисты, присутствовавшие в зале суда, признали дело «противоречащим здравому смыслу». В том числе, они обратили внимание на тот факт, что старший инспектор, составившая протокол на издание, не смогла четко и ясно ответить на вопрос адвоката, в чем именно заключается «смысловая нагрузка» букв и цифр с заблюренного стикера — «Гру», Z и 2 и каким именно образом они дискредитируют армию. Добавим, что к делу по ходатайству адвоката был приобщен ответ Минобороны на запрос депутата Московской городской думы Евгения Ступина. Напомним, 19 мая депутат получил ответ от ведомства о значении и применении букв «Z» и «V».«Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — сообщалось в ответе министерства. Однако на решение судьи эта позиция министерства не повлияла.

Добавим, что сразу перед судом Гузель Аиткуловой сообщили о еще одном протоколе по той же статье — сотрудник полиции у входа в зал заседаний вручил ей повестку о необходимости явиться 6 июня в отдел полиции «для опроса и составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ». Издание пока не знает, о какой именно публикации идет речь. Адвокат Георгий Краснов в связи с этим заявил, что в данном случае «мы фактически говорим о планомерном уничтожении конкретного СМИ».

Гузель Аиткулова в своей речи в суде отметила, что связывает дело с попыткой сведения каких-то личных счетов за ранее опубликованную информацию о деятельности полиции. «Издание «Вечерние ведомости» на страницах сайта veved.ru неоднократно публиковало в том числе уникальную информацию, добытую и из собственных источников, о нарушениях в работе полицейских», — отметила директор издания. Она считает, что протокол является попыткой полиции заставить замолчать редакцию и их коллег. «Поставить нашу редакцию в состояние выживания, так как предусмотренные вменяемой нам статьей штрафы являются огромными».

Издание намерено обжаловать решение суда.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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