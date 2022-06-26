«Вечерние ведомости» оштрафовали еще на 200 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ»

– Полиция вменяла «Вечерним ведомостям» 54 публикации в телеграм-канале, которые были сделаны с 24 февраля по 8 марта. Как и в прошлом деле, фактически «Вечерние ведомости» обвиняются в том, что они занимаются обыкновенной журналистской деятельностью. Они освещают достоверные, реальные факты, которые имеют место в нашем городе, области, без каких-либо суждений и личного мнения редакции. Здесь речь идет сугубо о реальной журналистской деятельности. В публикациях была информация, что в конце февраля-начале марта было много людей на улицах города, которые скандировали пацифистские лозунги. В том числе уличные художники делали арт-инсталляции на ту же самую пацифистскую тему, – рассказал адвокат Георгий Краснов.

– Потому что нет такой нормы, нет такого закона, который обязывает цензурировать вещи, которые нет необходимости цензурировать. Это фактически мнения отдельных людей, которые идут по улице, и это достоверно зафиксировано на фото либо на видео, и СМИ просто об этом сообщает. СМИ не должно быть привлечено за реальные факты, которые оно освещает, это профессиональная деятельность журналиста, – отметил адвокат.

– Мы осознанно сами не пошли на суд (именно журналисты) и не стали звать коллег, чтобы не тратить время журналистов на заседание, так как решение было предсказуемым. Все решения будут обжалованы, рассчитываем, что ещё остались в России судьи, которые рассматривают дела исходя из законных оснований. Ни с чем не согласны, считаем, что это личная месть, так как протокол был составлен сразу после публикации видео, как полицейские заставляли протестующих и просто прохожих садиться на снег и поднимать руки. Повторимся, что дискредитация армии подразумевает хотя бы публикацию информацию о действиях российских военных, мы же не пишем вообще ничего о боевых действиях на территории Украины или любого другого государства (в том числе и на территории нашей страны), – прокомментировала решение суда директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова.

– После получения мотивированного постановления суда будем обращаться с жалобой в Свердловский областной суд, – сообщила Ольга Авдеева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости