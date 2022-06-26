«Вечерние ведомости» оштрафовали еще на 200 тысяч рублей за «дискредитацию ВС РФ»
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Вечерние ведомости» на 200 тысяч рублей. На заседании рассматривался протокол, в котором полицейские усмотрели 54 факта «дискредитации использования российской армии за рубежом».
Напомним, что речь идет о публикациях даже не на сайте издания, а в одноименном телеграм-канале. Представители редакции в этот раз не ходили на заседание суда.
Как сообщил адвокат, в суде участвовала сотрудник полиции М.К. Назарова. Она заявила, что СМИ якобы обязано, по ее мнению, цензурировать слова и изображения граждан, когда СМИ освещают эти действия. На вопрос, чем, собственно, это регулируется, она ответить не смогла.
Георгий Краснов подчеркнул, что 52 из 54 вменяемых постов были опубликованы до вступления в силу закона о дискредитации ВС РФ. Данный закон был опубликован поздно вечером 24 марта. Срок привлечения к ответственности по этой статье составляет три месяца с момента совершения правонарушения. По мнению полиции и согласно протоколу, совершено 54 правонарушения. Последняя публикация, которая вменялась, – это публикация от 8 марта. Срок привлечения по ней истекает 8 июня, а сегодня уже 29 июня. Несмотря на это, суд все-таки признал «Вечерние ведомости» виновными и назначил очередной штраф в размере 200 тысяч рублей.
Юрист «Вечерних ведомостей» Ольга Авдеева подчеркнула, что с вынесенным постановлением Кировского районного суда Екатеринбурга редакция не согласна.
Отметим, что ранее «Вечерние ведомости» оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего, однако в суд все-таки признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным. Апелляция по этому решению суда состоится 4 августа в Свердловском областном суде.
Напомним, что речь идет о публикациях даже не на сайте издания, а в одноименном телеграм-канале. Представители редакции в этот раз не ходили на заседание суда.
– Полиция вменяла «Вечерним ведомостям» 54 публикации в телеграм-канале, которые были сделаны с 24 февраля по 8 марта. Как и в прошлом деле, фактически «Вечерние ведомости» обвиняются в том, что они занимаются обыкновенной журналистской деятельностью. Они освещают достоверные, реальные факты, которые имеют место в нашем городе, области, без каких-либо суждений и личного мнения редакции. Здесь речь идет сугубо о реальной журналистской деятельности. В публикациях была информация, что в конце февраля-начале марта было много людей на улицах города, которые скандировали пацифистские лозунги. В том числе уличные художники делали арт-инсталляции на ту же самую пацифистскую тему, – рассказал адвокат Георгий Краснов.
Как сообщил адвокат, в суде участвовала сотрудник полиции М.К. Назарова. Она заявила, что СМИ якобы обязано, по ее мнению, цензурировать слова и изображения граждан, когда СМИ освещают эти действия. На вопрос, чем, собственно, это регулируется, она ответить не смогла.
– Потому что нет такой нормы, нет такого закона, который обязывает цензурировать вещи, которые нет необходимости цензурировать. Это фактически мнения отдельных людей, которые идут по улице, и это достоверно зафиксировано на фото либо на видео, и СМИ просто об этом сообщает. СМИ не должно быть привлечено за реальные факты, которые оно освещает, это профессиональная деятельность журналиста, – отметил адвокат.
Георгий Краснов подчеркнул, что 52 из 54 вменяемых постов были опубликованы до вступления в силу закона о дискредитации ВС РФ. Данный закон был опубликован поздно вечером 24 марта. Срок привлечения к ответственности по этой статье составляет три месяца с момента совершения правонарушения. По мнению полиции и согласно протоколу, совершено 54 правонарушения. Последняя публикация, которая вменялась, – это публикация от 8 марта. Срок привлечения по ней истекает 8 июня, а сегодня уже 29 июня. Несмотря на это, суд все-таки признал «Вечерние ведомости» виновными и назначил очередной штраф в размере 200 тысяч рублей.
– Мы осознанно сами не пошли на суд (именно журналисты) и не стали звать коллег, чтобы не тратить время журналистов на заседание, так как решение было предсказуемым. Все решения будут обжалованы, рассчитываем, что ещё остались в России судьи, которые рассматривают дела исходя из законных оснований. Ни с чем не согласны, считаем, что это личная месть, так как протокол был составлен сразу после публикации видео, как полицейские заставляли протестующих и просто прохожих садиться на снег и поднимать руки. Повторимся, что дискредитация армии подразумевает хотя бы публикацию информацию о действиях российских военных, мы же не пишем вообще ничего о боевых действиях на территории Украины или любого другого государства (в том числе и на территории нашей страны), – прокомментировала решение суда директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова.
Юрист «Вечерних ведомостей» Ольга Авдеева подчеркнула, что с вынесенным постановлением Кировского районного суда Екатеринбурга редакция не согласна.
– После получения мотивированного постановления суда будем обращаться с жалобой в Свердловский областной суд, – сообщила Ольга Авдеева.
Отметим, что ранее «Вечерние ведомости» оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за пост в телеграм-канале о задержании уличного художника Леонида Черного. В публикации было сообщение о факте задержания, также к посту была прикреплена фотография с частично заблюренными стикерами с латинской буквой. В публикации не было ни слова о Вооруженных Силах РФ, как не было какой-либо критики или оценки происходящего, однако в суд все-таки признал издателя «Вечерних ведомостей» виновным. Апелляция по этому решению суда состоится 4 августа в Свердловском областном суде.
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