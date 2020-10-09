Малышку из Карпинска, которую заморили голодом, могут отправить лечить в Москву
Общество
Новорожденную девочку из Карпинска, которую горе-мать морила голодом, предложили лечить в Москве. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова написала об этом предложении в Facebook.
– Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности или бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае, – написала Анна Кузнецова.
После обнаружения изнуренной голодом малышки, ее доставили в Карпинскую горбольницу, а потом перенаправили в Краснотурьинскую больницу. Сегодня новорожденную должны вертолетом перевести в ОДКБ №1.
На мать, изнурившую малышку, завели уголовное дело по двум статьям.
– Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности или бездействия органов системы профилактики в этом конкретном случае, – написала Анна Кузнецова.
После обнаружения изнуренной голодом малышки, ее доставили в Карпинскую горбольницу, а потом перенаправили в Краснотурьинскую больницу. Сегодня новорожденную должны вертолетом перевести в ОДКБ №1.
На мать, изнурившую малышку, завели уголовное дело по двум статьям.
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