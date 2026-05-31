Возрастное ограничение 18+
В Невьянском районе пьяный 17-летний подросток устроил ДТП с тремя автомобилями
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла ранним утром 7 июня в посёлке Приозёрный Невьянского района. За рулём автомобиля оказался 17-летний житель Екатеринбурга, который в силу возраста не мог иметь водительских прав категории B.
По предварительным данным, около 04.30 у дома № 8А на улице Таватуйской подросток, управлявший автомобилем Kia, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в забор. После удара автомобиль отбросило вперёд, где он столкнулся ещё с двумя припаркованными машинами, Toyota и Volkswagen.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, водитель в результате ДТП не пострадал. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Во время разбирательства инспекторы установили, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования составил 0,243 мг/л.
По словам несовершеннолетнего, автомобиль принадлежит его дяде. Ключи от машины он взял без разрешения владельца, после чего решил покататься. На место происшествия вызвали законных представителей подростка. В отношении юноши составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления.
Кроме того, в отношении родителей подростка составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, летние месяцы традиционно связаны с повышенным риском происшествий с участием детей и подростков. Ранее мы писали о том, что 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая.
Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, около 04.30 у дома № 8А на улице Таватуйской подросток, управлявший автомобилем Kia, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в забор. После удара автомобиль отбросило вперёд, где он столкнулся ещё с двумя припаркованными машинами, Toyota и Volkswagen.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, водитель в результате ДТП не пострадал. Медицинскую помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Во время разбирательства инспекторы установили, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат медицинского освидетельствования составил 0,243 мг/л.
По словам несовершеннолетнего, автомобиль принадлежит его дяде. Ключи от машины он взял без разрешения владельца, после чего решил покататься. На место происшествия вызвали законных представителей подростка. В отношении юноши составили административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления.
Кроме того, в отношении родителей подростка составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, летние месяцы традиционно связаны с повышенным риском происшествий с участием детей и подростков. Ранее мы писали о том, что 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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