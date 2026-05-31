Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге 13-летний подросток выпал из окна движущегося трамвая
Скриншот из видео: Госавтоинспекция по Свердловской области
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 6 июня произошёл инцидент с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской из трамвая маршрута № 8 выпал 13-летний пассажир около остановки.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, подросток решил покинуть салон через форточку второго вагона. В результате ребёнок выпал из окна транспортного средства, когда трамвай уже начал движение, и получил травмы.
Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи несовершеннолетнего отпустили домой.
По факту случившегося организована проверка, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних.
В Госавтоинспекции Свердловской области также напомнили, что летний период традиционно связан с повышенными рисками для детей на дорогах и в транспорте. Как считают в ведомстве, это связано с отсутствием должного контроля и внимания к ребёнку со стороны взрослых. В прошлом году за три летних месяца в регионе произошло 165 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли шесть детей, ещё 183 получили травмы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, подросток решил покинуть салон через форточку второго вагона. В результате ребёнок выпал из окна транспортного средства, когда трамвай уже начал движение, и получил травмы.
Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи несовершеннолетнего отпустили домой.
По факту случившегося организована проверка, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних и комиссию по делам несовершеннолетних.
В Госавтоинспекции Свердловской области также напомнили, что летний период традиционно связан с повышенными рисками для детей на дорогах и в транспорте. Как считают в ведомстве, это связано с отсутствием должного контроля и внимания к ребёнку со стороны взрослых. В прошлом году за три летних месяца в регионе произошло 165 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих авариях погибли шесть детей, ещё 183 получили травмы.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию