Возрастное ограничение 18+
Под Нижним Тагилом спасатели помогли подростку, сорвавшемуся в карьер
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
В Валёгинском карьере под Нижним Тагилом спасатели пришли на помощь подростку. Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», инцидент произошел 4 июня.
По данным службы, компания подростков находилась на верхней кромке карьера. В какой-то момент один из мальчиков потерял равновесие и сорвался вниз. Он пролетел около 20 метров и получил травмы.
Пострадавший смог самостоятельно связаться со спасателями. Прибывшие на место специалисты с использованием альпинистского снаряжения спустились к подростку, зафиксировали его на носилках и организовали эвакуацию. После этого подростка передали бригаде скорой медицинской помощи.
В минувшие выходные помощь спасателей потребовалась двум подросткам, которые спустились в карьер шахты «Магнетитовая». Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным службы, компания подростков находилась на верхней кромке карьера. В какой-то момент один из мальчиков потерял равновесие и сорвался вниз. Он пролетел около 20 метров и получил травмы.
Пострадавший смог самостоятельно связаться со спасателями. Прибывшие на место специалисты с использованием альпинистского снаряжения спустились к подростку, зафиксировали его на носилках и организовали эвакуацию. После этого подростка передали бригаде скорой медицинской помощи.
В минувшие выходные помощь спасателей потребовалась двум подросткам, которые спустились в карьер шахты «Магнетитовая». Мероприятие для возрастной категории 18+
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