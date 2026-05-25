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После конфликта школьников на детской площадке в Берёзовском возбудили уголовно дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После конфликта между восьмилетней школьницей и более взрослым мальчиком, который гулял со своим младшим братом на детской площадке в Берёзовском, возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ – «Халатность».
Напомним, между девочкой и подростком произошёл конфликт, в ходе которого, как сообщается, мальчик несколько раз ударил девочку в живот и сломал ей нос.
По данным СК, юноша не в первый раз конфликтует с другими детьми.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад по делу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, между девочкой и подростком произошёл конфликт, в ходе которого, как сообщается, мальчик несколько раз ударил девочку в живот и сломал ей нос.
По данным СК, юноша не в первый раз конфликтует с другими детьми.
«По словам матери пострадавшей, напавший мальчик на протяжении года совершает аналогичные действия в отношении детей»,
– говорят в Следкоме.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он затребовал у руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад по делу.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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