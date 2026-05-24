В Нижнем Тагиле подросток на питбайке пострадал в столкновении с автобусом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии с участием частного автобуса и питбайка, за рулём которого находился подросток. ДТП произошло вчера около 14.30 у дома №109 на улице Сибирской.По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса «Нефаз», двигавшийся по второстепенной дороге, не уступил дорогу питбайку под управлением 15-летнего подростка, который ехал по главной дороге. В результате столкновения травмы получили водитель питбайка и его 18-летний пассажир. Оба госпитализированы.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, водитель автобуса имеет 10-летний стаж управления транспортными средствами категории D и ранее четыре раза привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. В отношении мужчины вынесено определение по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ («Нарушение правил проезда перекрёстков»).Инспекторы также установили, что подросток не имел права управления транспортным средством и ехал без мотошлема и защитной экипировки. Питбайк родители приобрели в марте 2026 года. В отношении отца несовершеннолетнего составлен материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), сам транспорт задержан и помещён на специализированную стоянку.Материалы проверки направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, где рассмотрят вопрос о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») и постановке подростка на учёт. Кроме того, в образовательной организации, где учится школьник, проведут комиссионную проверку. Мероприятие для возрастной категории 18+