За сутки в Свердловской области пострадали пять человек из-за пожаров

12.09 Суббота, 30 мая 2026
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 18 пожаров, девять из них произошли в жилом секторе. В результате происшествий пострадали пять человек. Ещё четырёх человек, включая двоих детей, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Один из пожаров произошёл в Каменске-Уральском на улице Овсянникова, где загорелся садовый дом. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров. Как уточнили в МЧС России по Свердловской области, спасатели эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих детей. После осмотра медиков их направили на амбулаторное лечение. Возгорание потушили за 23 минуты, на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники. Причину случившегося устанавливают дознаватели.

Ещё один крупный пожар произошёл в посёлке Палкинский Торфяник в СНТ «Хрустальный». Там сгорели частный дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадала женщина, её госпитализировали в медицинское учреждение. На ликвидацию огня потребовалось 87 минут, в тушении участвовали 10 специалистов и три единицы техники. По данным МЧС России по Свердловской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В ведомстве также рассказали о причинах возгораний. Неосторожное обращение с огнём стало причиной 22% пожаров. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и аварийный режим работы электрооборудования стали причиной ещё 5% случаев в каждой категории.


Дарья Суродина © Вечерние ведомости
