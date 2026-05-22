Возрастное ограничение 18+
Крупный пожар уничтожил два дома в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Первоуральске на улице Красноармейской вспыхнул крупный пожар, в результате которого сгорели два частных дома. Его площадь составила 467 квадратных метров.
Пожар потушили за два с половиной часа. В его ликвидации участвовали 30 огнеборцев и 11 единиц техники, сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано десять пожаров в жилом секторе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Пожар потушили за два с половиной часа. В его ликвидации участвовали 30 огнеборцев и 11 единиц техники, сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано десять пожаров в жилом секторе. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Женщину спасли на пожаре в Екатеринбурге, за сутки в Свердловской области потушили 16 возгораний
24 мая 2026
24 мая 2026