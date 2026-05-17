Два человека погибли во время пожаров в Екатеринбурге и Красноуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в жилом секторе Свердловской области зарегистрировали девять пожаров, два из которых закончились трагедией.
Согласно оперативным данным областного МЧС, первый пожар с трагическим исходом произошёл в Екатеринбурге в десятиэтажном доме на улице Таганской, в квартире на седьмом этаже. Спасатели сообщают о гибели мужчины. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 18 минут. Всего было задействовано 15 огнеборцев и шесть единиц техники.
Второй пожар случился в Красноуральске по улице Ленина, где на четвёртом этаже пятиэтажного дома горела квартира. При тушении огнеборцы обнаружили женщину без признаков жизни. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. С огнём за 10 минут справились девять специалистов МЧС и три единицы техники.
«В обоих случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании и помочь избежать гибели»,
– подчеркнули в ведомстве.
