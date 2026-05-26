Годовая инфляция в Свердловской области замедлилась на 0,37%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Годовая инфляция в Свердловской области в конце апреля замедлилась до 6,38% после 6,75% по итогам марта. Такие данные приводит Уральское ГУ Банка России.
Это выше, чем в среднем по стране: 5,58%.
Среди основных факторов, которые выделяет регулятор, – увеличение предложения продуктов питания и укрепление рубля, что отразилось на ценах импортных овощей и фруктов.
Напомним, в феврале годовая инфляция в регионе замедлилась до 6,85% после 7,46% в январе. Банк России надеется добиться снижения инфляции до 4% в год.
