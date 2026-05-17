В 13 раз за сутки выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области разгорелся крупный лесной пожар. Об этом следует из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным на 21 мая 02.00, на территории региона действовал один природный пожар на площади, пройдённой огнём, 130 гектаров. Накануне лесопожарная служба сообщала о двух лесных пожарах общей площадью 10 гектаров.
Всего на сегодняшний день лесные пожарные фиксируют 54 природных пожара в 13 регионах России с общей площадью 75 372 гектаров.
