Инспектора ГИБДД в Нижнем Тагиле оштрафовали на 200 тысяч за «пробив» автовладелицы по просьбе знакомой

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал бывшего инспектора ДПС Николая Абаренова виновным в незаконной передаче персональных данных. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области».История началась в июле 2025 года. Ночью Абаренову, инспектору группы по исполнению административного законодательства батальона ДПС нижнетагильского МУ МВД, написала знакомая. Она попросила «пробить» машину по госномеру: якобы водитель этого автомобиля едва не устроил аварию. Инспектор согласился помочь.На следующий день он зашёл в базу ГИБДД через открытую учётную запись коллеги и выгрузил всё, что там было о владелице машины: ФИО, дату рождения, адрес, телефон, фото водительского удостоверения и список штрафов. Данные отправил знакомой в мессенджер.Та связалась с автовладелицей и предъявила ей претензии по поводу манеры езды. Женщина пошла в полицию — так Абаренов оказался под следствием.В суде он вину признал, извинился перед потерпевшей и выплатил ей 20 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Суд учёл, что прежде он не привлекался, на иждивении у него малолетние дети и что он активно помогал следствию.Абаренова осудили по п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ — незаконная передача компьютерной информации с персональными данными, совершённая с использованием служебного положения. Наказание — штраф 200 тысяч рублей и запрет на два года занимать должности представителя власти в правоохранительных органах. Сверх этого с него взыскали ещё 50 тысяч рублей в пользу потерпевшей.Отмечается, что приговор в силу не вступил — у сторон есть 15 суток на обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+