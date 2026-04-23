Шестилетняя девочка выпала из окна на Эльмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшее воскресенье, 26 апреля, в Екатеринбурге на улице Шефской из окна одного из домов выпала шестилетняя девочка. К сожалению, она скончалась.
По данным Следственного комитета, оставшись без присмотра взрослых, девочка забралась на подоконник и стала смотреть в окно, облокотившись на москитную сетку. Та не выдержала веса ребёнка и упала вниз.
По словам пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, девочка не была дома одна. Мать ребёнка в момент трагедии находилась на кухне.
«Семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учёте в органах системы профилактики не состояла. Во время происшествия мать занималась приготовлением еды», – сказал Горелых.
Он также призвал родителей, бабушек и дедушек и иных законных представителей обратить особое внимание на безопасность нахождения детей у окон, чтобы не повторялись подобные ЧП. По его данным, это третья трагедия с несовершеннолетними в текущем году. В 2025 году таких случаев зарегистрировано 46, из них три с трагическим исходом.
«Следственным отделом по Орджоникидзевскому району в целях установления всех обстоятельств гибели ребёнка следственным путём возбуждено уголовное дело»,
– сообщили в областном СК.
Он также призвал родителей, бабушек и дедушек и иных законных представителей обратить особое внимание на безопасность нахождения детей у окон, чтобы не повторялись подобные ЧП. По его данным, это третья трагедия с несовершеннолетними в текущем году. В 2025 году таких случаев зарегистрировано 46, из них три с трагическим исходом.
