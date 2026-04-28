В Нижнем Тагиле перевозчика оштрафовали за неработающий ГЛОНАСС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перевозчика ООО «Объединение "СОЮЗ-НТ"» оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за неработающего ГЛОНАСС в микроавтобусе.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в машине было установлено нужное оборудование, но информация о местоположении микроавтобуса не передавалась в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» с положенным интервалом в 30 секунд.
Перевозчик вину признал и сообщил суду, что договор с АО «ГЛОНАСС» уже заключён.
Наказание за отсутствие передачи сигнала по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 200 тысяч рублей, но суд принял во внимание признание вины и тот факт, что организация является субъектом малого предпринимательства. В результате перевозчик получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление ещё не вступило в законную силу.
«Иными словами, микроавтобус физически находился на улице Садовой, но с точки зрения государственной автоматизированной системы надзора он пребывал в "серой зоне". Закон в данном случае суров: неработающий терминал ГЛОНАСС приравнивается к созданию угрозы безопасности жизни и здоровью пассажиров, даже если визуально поездка проходила в штатном режиме»,
– пояснили в пресс-службе.
Наказание за отсутствие передачи сигнала по части 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере 200 тысяч рублей, но суд принял во внимание признание вины и тот факт, что организация является субъектом малого предпринимательства. В результате перевозчик получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление ещё не вступило в законную силу.
Инспектора ГИБДД в Нижнем Тагиле оштрафовали на 200 тысяч за «пробив» автовладелицы по просьбе знакомой
28 апреля 2026
28 апреля 2026
Жительницу Нижнего Тагила приговорили к общественным работам за финансирование нежелательных организаций
27 апреля 2026
27 апреля 2026
Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера
22 апреля 2026
22 апреля 2026