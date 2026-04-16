В Среднеуральске и Верхней Пышме неделю ищут 71-летнюю женщину

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Среднеуральске и Верхней Пышме продолжаются поиски 71-летней Зинфиры Тазетдиновой (Хизбуллина). Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Свердловской области, женщина пропала 17 апреля.В тот день Зинфира Курбангалиевна гостила у родственников в Среднеуральске. Вечером она вышла на прогулку, однако домой не вернулась. Когда родные не нашли ее во дворе, они сразу начали поиски и обратились за помощью к волонтерам.По данным отряда, у женщины есть проблемы с памятью, из-за чего ей сложно ориентироваться в пространстве. Предполагается, что она передвигается пешком. Особое внимание поисковики просят обратить на район набережной в Среднеуральске, однако пропавшая может находиться и в Верхней Пышме.Зинфира Тазетдинова невысокого роста, около 150 см, худощавого телосложения. На ней были черная куртка, серые брюки и чалма с леопардовым рисунком.Всех, кто видел Зинфиру Курбангалиевну или располагает информацией о ее местонахождении, просят позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по телефону 8-800-700-54-52.Мероприятие для возрастной категории 18+