Концерт рэпера СМН, на которого жаловалась «Русская община», не состоялся в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Концерт рэпера СМН, который должен был пройти в Екатеринбурге 24 апреля, перенесли на 5 июня. Об этом исполнитель сообщил в своём телеграм-канале за день до выступления.
По словам музыканта, причиной стала болезнь. Артист рассказал, что лежит с температурой 40° и не сможет полноценно выйти на сцену. Все ранее приобретённые билеты останутся действительными на новую дату.
Ранее на предстоящий концерт обратили внимание представители «Русской общины» Екатеринбурга. Они заявили, что направили обращение в МВД с требованием отменить выступление.
В организации пояснили, что их беспокоит возможное присутствие на концерте несовершеннолетних.
Тексты песен СМН, на наш взгляд, свидетельствуют о глубоких внутренних проблемах автора. Человек, находящийся в таком состоянии, нуждается в профессиональной помощи, а не в площадке для выступлений перед молодежью. Поэтому мы опасаемся, что его творчество может транслировать деструктивные идеи, способные негативно повлиять на неокрепшие умы наших детей,Мероприятие для возрастной категории 18+
— написали представители «Русской общины»
