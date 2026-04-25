В Нижнем Тагиле пропала нуждающаяся в медицинской помощи 14-летняя девочка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле 29 апреля пропала 14-летняя Мария Фурлетова. Сообщается, что она нуждается в медицинской помощи.
Ориентировку на пропавшую публикует «ЛизаАлерт»: девочка ростом 160 сантиметров, нормального телосложения, со светлыми волосами и зелёными глазами. Была одета в жёлтую футболку, белые штаны и белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят звонить на горячую линию поискового отряда по телефону 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
