Снегоуборочная машина и Lada столкнулись возле железнодорожных путей в Качканарском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 21 апреля, около 17.50 на 38-м километре трассы «Качканар – Нижняя Тура» в районе железнодорожного переезда столкнулись Lada и снегоуборочная машина.
По предварительным данным, 41-летний водитель снегоуборочной машины БЦМ-59 чистил дорогу в направлении посёлка Валериановск, когда отвалом зацепился за железнодорожные пути. Спецтехнику выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с Lada под управлением 47-летнего мужчины. От удара легковой автомобиль опрокинулся.
К счастью, обошлось без пострадавших. На движении поездов ДТП не сказалось, сообщили в областном УГИБДД.
