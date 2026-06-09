В Сысерти спустя 26 лет осудили убийцу цыганской пары

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сысертский районный суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве супружеской пары. Преступление было совершено ещё в 1999 году, но наказание всё равно настигло душегуба даже после такого долгого срока.Кровавое преступление произошло в Арамиле на улице Чапаева в ночь на 27 сентября. Мотивом убийства, как теперь установил суд, стала личная неприязнь к убитым некоего Виктора Бороздина, жителя города Серов. Он действовал совместно с соучастником, чье дело выделено в отдельное производство. Ночью мужчины приехали к дому знакомых цыган. На лай собаки вышел хозяин дома и впустил гостей во двор. Однако разговор закончился тем, что гости застрелили его из пистолета Макарова. Застрелили и его супругу, которая вышла на шум. После двойного убийства злоумышленники осмотрели дом и, убедившись, что никого больше нет, скрылись.На самом деле в тот момент в жилище находилась девятилетняя дочь погибших. Девочка спряталась и тем спаслась. В ходе осмотра места преступления оперативники обнаружили в доме наркотические средства. Однако причастность убитых к наркоторговле так и не была установлена.Раскрыть особо тяжкое преступление, которому исполнилось 26 лет, удалось благодаря современным экспертизам. Ключевую роль сыграли баллистическая и дактилоскопическая экспертизы. Следы пальцев и улики совпали с доказательствами по другому уголовному делу, которое ранее рассмотрел Челябинский областной суд.В судебном заседании Виктор Бороздин свою вину не признал и пытался ссылаться на алиби. Он заявил, что в день убийства покупал лошадей в другом населенном пункте. Свои отпечатки в доме погибших объяснил тем, что был знаком с семьей и раньше бывал у них в гостях. Однако суд эти доводы отверг как несостоятельные. Алиби подсудимого не нашло подтверждения.Суд признал Бороздина виновным в убийстве двух человек. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 19 лет и 4 месяцев колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Мероприятие для возрастной категории 18+