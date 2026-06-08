Каждая четвертая компания в России готовится к сокращению сотрудников

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Часть российского бизнеса готовится урезать штат во второй половине 2026 года, несмотря на сохраняющийся дефицит кадров. Сокращения планируют 23% компаний, следует из опроса Российско-германской внешнеторговой палаты, на который ссылаются «Известия».В исследовании участвовали 265 организаций. Большинство компаний, которые намерены уменьшить численность персонала, говорят о сокращении примерно на 10%. При этом более половины опрошенных работодателей не планируют менять штат, а 14% компаний, напротив, собираются нанимать сотрудников.Эксперты объясняют ситуацию охлаждением экономики и ростом расходов бизнеса. На компании давят высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, увеличение обязательных платежей, снижение прибыли и неплатежи контрагентов. Еще один фактор — автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта, который все чаще берет на себя рутинные функции.Оптимизация уже затрагивает не только малый и средний бизнес. О сокращениях или пересмотре численности персонала ранее сообщали крупные компании и госструктуры, включая «Сбер», «Газпром», РЖД, ВЭБ.РФ, власти Москвы и некоторых регионов. Такие решения обычно объясняют снижением издержек, изменением управленческой структуры и повышением эффективности.По оценкам экспертов, в зоне риска в первую очередь могут оказаться сотрудники бэк-офисов, ассистенты, секретари, административный персонал и младшие позиции в финансовом секторе. Также сокращения возможны в рознице, госаппарате, части бюджетной сферы, металлургии, угольной и автомобильной промышленности.При этом массового роста безработицы аналитики не ждут. Рынок труда остается дефицитным: промышленности нужны квалифицированные рабочие, строительству — сотрудники на площадках, транспорту и логистике — водители и специалисты, а IT-сектору — разработчики, специалисты по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Мероприятие для возрастной категории 18+