У учеников 116-й екатеринбургской гимназии подозревают отравление
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге не менее 20 учеников 116-й гимназии из первого и второго классов почувствовали недомогание. У некоторых детей началась рвота, сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, дети начали чувствовать себя плохо с 18 апреля. Сейчас представители прокуратуры вместе с сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора проверяют школу. Точное количество заболевших ещё не установили.
По факту ухудшения самочувствия учащихся следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщили в областном СК.
По данным ведомства, дети начали чувствовать себя плохо с 18 апреля. Сейчас представители прокуратуры вместе с сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора проверяют школу. Точное количество заболевших ещё не установили.
По факту ухудшения самочувствия учащихся следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщили в областном СК. Мероприятие для возрастной категории 18+
