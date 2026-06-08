Глава МИД Турции Фидан приедет в Россию на переговоры с Лавровым

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Глава МИД Турции Хакан Фидан в середине июня посетит Россию и проведёт переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ожидается, что стороны обсудят двустороннюю повестку и международные вопросы. Среди возможных тем — ситуация вокруг Украины, Ближний Восток, региональная безопасность и российско-турецкое взаимодействие.Контакты Москвы и Анкары по линии МИД проходят регулярно. В апреле Лавров и Фидан встречались на полях Анталийского дипломатического форума, где обсуждали ключевые международные и региональные вопросы.Турция также продолжает позиционировать себя как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Ранее Анкара заявляла о готовности принять следующий раунд российско-украинских переговоров. Мероприятие для возрастной категории 18+