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Глава МИД Турции Фидан приедет в Россию на переговоры с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан в середине июня посетит Россию и проведёт переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ожидается, что стороны обсудят двустороннюю повестку и международные вопросы. Среди возможных тем — ситуация вокруг Украины, Ближний Восток, региональная безопасность и российско-турецкое взаимодействие.
Контакты Москвы и Анкары по линии МИД проходят регулярно. В апреле Лавров и Фидан встречались на полях Анталийского дипломатического форума, где обсуждали ключевые международные и региональные вопросы.
Турция также продолжает позиционировать себя как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Ранее Анкара заявляла о готовности принять следующий раунд российско-украинских переговоров. Мероприятие для возрастной категории 18+
Ожидается, что стороны обсудят двустороннюю повестку и международные вопросы. Среди возможных тем — ситуация вокруг Украины, Ближний Восток, региональная безопасность и российско-турецкое взаимодействие.
Контакты Москвы и Анкары по линии МИД проходят регулярно. В апреле Лавров и Фидан встречались на полях Анталийского дипломатического форума, где обсуждали ключевые международные и региональные вопросы.
Турция также продолжает позиционировать себя как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Ранее Анкара заявляла о готовности принять следующий раунд российско-украинских переговоров. Мероприятие для возрастной категории 18+
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